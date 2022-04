Caso Narumi y juicio a Nicolás Zepeda: Estas son las pruebas que apuntarían al chileno como el responsable de su muerte

El pasado 29 de marzo inició el juicio contra Nicolás Zepeda, el chileno involucrado en el caso de Narumi Kurosaki, apuntado como el principal sospechoso de su desaparición y presunta muerte. Hasta el momento, son varias las pruebas que apuntan a Zepeda como el responsable.

En Besanzón, Francia, se lleva a cabo el juicio contra Nicolás Zepeda, quien fue extraditado el 2020 hacia Francia para ser juzgado por la justicia de aquel país por la desaparición de Narumi Kurosaki, quien fue su pareja desde el año 2014 y la última persona que la vio con vida el 4 de diciembre del 2016, el día de su desaparición.

A cinco años de la desaparición de la japonesa, testimonios y pruebas apuntaron a Zepeda como el responsable de su desaparición. Actualmente, en el juicio, se han sumado otras más, que han complicado a la defensa del chileno. Sin embargo, la falta de un cuerpo, es el "fuerte" de Nicolás.

“Y si el único argumento para defenderse es que, si no hay cuerpo, no hay crimen, entonces no hay defensa. No borra los gritos, no borra la desaparición total de Narumi. Después del 4 de diciembre nunca más nadie vio a Narumi, a excepción, del señor Zepeda", interpeló el abogado querellante, Randall Schwerdorffer.

Inocencia

Desde el comienzo del caso que Nicolás ha insistido en su inocencia y volvió a reiterarlo el pasado martes, en la primera jornada del juicio. Sus padres, por su parte, hablaron incluso con los medios locales para defender a su hijo.

Sylvie Gally Cuña abogada de familia, respecto a la actitud de Nicolás Zepeda, declaró que él "tiene una actitud de arreglar la realidad, según su propia versión, y a transformar los hechos que están acreditados, cité algunos elementos del expediente que él declaró, para enfrentarlo a sus propias contradicciones".

La misma postura mantiene el abogado querellante, agregando que "hemos puesto en dificultad a Nicolás Zepeda, desde que fue imputado en este caso, sus versiones no son coherentes, sus explicaciones fluctúan, sus respuestas nunca son sinceras”.

Supuesto embarazo

Una de las pruebas que más causó revuelo, fue la de un supuesto embarazado de Narumi, información que habría sido dada a conocer a través de un mensaje de texto.

Sin embargo, para la defensa de la familia de la joven, es una prueba que no utilizarán a su favor. "Afirmar que estaba embarazada, hablando en términos médicos, no tenemos la prueba en el expediente. Así que no lo afirmaremos y no lo utilizaremos", indicó Randall Schwerdorffer.

"No llamamos a un muerto"

Para el jueves, Zepeda le tocaba declarar ante la justicia. En aquel momento, el chileno debió justificar el viaje a Francia y posterior encuentro con Narumi.

Él señaló que se encontró con la mujer y que esperó a que ella se contactara con él, pero que aquello jamás pasó. El abogado insistió en que, si viajó tan lejos, por qué no pudo llamarla de vuelta, arremetiendo con un: "Quizás tenías otras razones para no llamar a Narumi, no llamamos a un muerto".

Por su parte, la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galli, remarcó la actitud indiferente que ha manejado Zepeda respecto a Narumi: "todo lo que dice sobre su relación con ella, está completamente alejado de la realidad. La muestra como una simple novia, como todas las otras, que no se oponía a su partida, o sea, una versión completamente alterada".

Entró a su Facebook

Otra de las pruebas que apuntan al chileno como el principal responsable de la desaparición de la joven estudiante, es la geolocalización. El pasado viernes revelaron que Nicolás ingresó al Facebook de Narumi en 57 ocasiones desde su teléfono.

Aquel antecedente sorprendió a la madre y a la hermana de la víctima. Nicolás habría fingido ser Narumi y aseguró que estaba "bien" y que estaba comprando pasajes a Lyon. Aquello ocurrió cuando la joven ya llevaba dos días desaparecida.

La abogada de la familia, Sylvie Gally, declaró que cuando se supo aquello, "fue un momento de mucho dolor para ella. Insostenible, sobre todo cuando hablamos de los detalles de la muerte".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

