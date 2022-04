Caso Narumi: Llanto de Zepeda marca interrogatorio que continuará este viernes con abogados tratando de ponerlo en jaque

¿Qué pasó?

Este jueves, el chileno Nicolás Zepeda declaró frente a tribunales franceses por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, instancia en que los abogados querellantes le pidieron relatar con detalle su viaje a Francia y su posterior encuentro con la joven.

En ese momento, el más tenso del interrogatorio, el imputado nacional rompió en llanto e insistió en su eventual inocencia.

Tercer día de juicio

En este tercer día de juicio, la abogada que representa a la familia de Narumi señaló que todas las preguntas serían relevantes, ya que el chileno tiene muchos momentos que aclarar, como el motivo de su viaje a Francia, y su encuentro con la joven japonesa.

"Todas las preguntas son importantes, qué hacía ahí, por qué ha hecho ese trayecto, que deje de decir que vino por casualidad, hemos demostrado punto por punto que no fue azar, que todo lo que dice de su relación con Narumi está completamente alejado de la realidad", indicó la abogada Sylvie Galley.

"La muestra como una simple novia, como todas las otras, que no se oponía a su partida. O sea, una versión completamente alterada", cuestionó.

El llanto

Ante estas interrogantes, Zepeda explicó que al irse de la residencia de su exnovia, esperó que ella se contactara con él, algo que jamás sucedió.

El abogado insistió en por qué si él había viajado desde tan lejos, no había sido capaz de escribir un texto. En ese momento el chileno comenzó a llorar y el defensor interrumpe y genera un quiebre en el juicio, añadiendo: "quizás tenías otras razones para no llamar a Narumi. No llamamos a un muerto".

Pasadas las horas, el joven reclamó en medio del juicio que no le daban tiempo suficiente para contestar. En paralelo, la defensa insistió en que se contradice en detalles, y que el motivo principal de su viaje fueron los celos.

Interrogatorio continuará este viernes

Tras horas de rondas de preguntas, decidieron tomar un receso, donde se acordó que la audiencia se va a retomar este viernes a las 08:00 horas de Francia.

"Qué podemos esperar de Nicolás Zepeda: más mentiras... otros guiones que ya empezó a armar, el hecho de decir que llegó por casualidad al edificio de Narumi, el hecho que nos diga que ese no fue el motivo para venir a Europa, el hecho que vino a Francia y España para seguir con sus estudios, aunque no fue a ninguna universidad", dijo el abogado de quien era el novio de la japonesa al momento de su desaparición, Randall Schwerdorffer.

"Deja esta primera relación donde se pone a Nicolás en un pedestal, Narumi se abre al mundo, llega a Besanzón, hace nuevos amigos. Es libre, vive sin sus padres, y vive como quiere vivir. Creo que esto perturbaba profundamente a Nicolás Zepeda", sostuvo.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

