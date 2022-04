"Es el sospechoso número uno": novio de Narumi revela conversación sobre carácter obsesivo de Nicolas Zepeda

06 abr. 2022 - 07:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la audiencia de este miércoles en el juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado del femicidio de Narumi Kurosaki, declarará Arthur del Piccolo, quien era novio de la joven japonesa al momento de su desaparición.

¿Qué ha dicho hasta ahora del Piccolo?

En una entrevista concedida a TF1 Info, del Piccolo sostuvo sobre Nicolas Zepeda: “Es el sospechoso número uno, así que un momento dado espero revele lo que realmente pasó”.

Además se conoce que, en otra declaración, contó que Narumi, previo a se convirtieran en pareja, hizo un comentario sobre su novio chileno: “Le dijo llorando que tenía un novio que la acosaba y estaba obsesionado”, aseguró al respecto la periodista de Meganoticias Gabriela Bravo.

¿Qué se conoció en la audiencia del martes?

En el día seis de la audiencia para determinar los culpables y hallar la verdad respecto a qué sucedió con Narumi Kurosaki, el chileno sostiene que es inocente, pero con respuestas ambiguas, incluso contradiciéndose en su testimonio inicial.

"Todos pueden ver como arregla las verdades. Todo lo que pasa por el prisma de su ojo está completamente deformado. Cuando se le atrapa diciendo una contra verdad o mentiras flagrantes, no tiene ningún pudor a decir cosas que no son exactas o a dar 2 o 3 verdades distintas, no se hace problema", acusó el abogado querellante Randall Schwerdorffer.

Sylvie Galley, abogada de la familia de Narumi, indicó que "estamos comprendiendo la personalidad de Nicolás Zepeda, y aunque esté confrontado a las evidencias, a los elementos de prueba más demostrativos, siempre lo negará".

Respecto a los viajes que realizó al bosque en dos ocasiones y que quedaron registrados en el GPS que arrendó en su arribo en su último viaje a Francia para ver a Narumi, entregó su versión. Zepeda justificó estos "desvíos" con que quería ver las luces navideñas y que deseaba admirar el paisaje, aún considerando que era de noche.

En lo que se refiere a las compras que hizo en Francia, como el bidón y los fósforos y que, posiblemente, estarían relacionadas con la desaparición de Narumi Kurosaki, entregó "extrañas" respuestas.

Sobre el líquido combustible, señaló que "vi que había una oferta. Quería un contenedor para poner gasolina". Por la compra de los fósforos, dijo que "los vi, había un motivo que representaba a Francia. Me pareció hermoso y me lo quedé. No era para usarlo. Creo que están en Chile, en mi cocina".

Además, también fue consultado por el exceso de peso en una maleta, a lo que él contestó que eran "18 kilos de ropa interior".

