"Hoy fue mi amigo, mañana pueden ser sus familiares": habla mejor amigo de joven asesinado por vecinos en La Florida

¿Qué pasó?

Tras el asesinato realizado por vecinos de La Florida en una detención ciudadana en contra de Matías Vallarino, un joven de 22 años que escapaba de un asalto, el mejor amigo de la víctima, Francisco Moreno, conversó con Mucho Gusto, donde exigió justicia.

¿Qué dijo el amigo?

“Hay que hacer justicia, porque no puede ser que gente inocente y de buen corazón esté muriendo por actos que no son. No costaba nada en verdad revisar las cámaras antes de haber hecho ese acto, espero que de corazón se haga justicia porque no me van a devolver a mi amigo”, sostuvo.

“Mi amigo en el video aparece que él no quiere asaltar, él no quiere robar, se estaba escondiendo por desesperación”, agregó

Además comentó que “hoy fue mi amigo, mañana puede ser sus familiares o de cualquier persona que me esté viendo, entonces yo lo único que pido es justicia de corazón, nada más”.

¿Qué se sabe del hecho?

Un joven de 22 años se encontraba compartiendo con un amigo en una plaza de la Villa Renacimiento de dicha comuna, cuando fue abordado por delincuentes.

Según lo informado por la inspectora Rocío González, de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuando intentó escapar "la víctima ingresa a un domicilio de acá del lugar afín de resguardarse. Los vecinos del mismo sector salen, pensando que esta persona estaba intentando robar en el inmueble, siendo agredido por un grupo indeterminado de personas".

Los vecinos que lo golpearon pensaron que se trataba de un delincuente y lo golpearon hasta la muerte. Aunque el joven contaba con antecedentes policiales, tales como quebrantar el toque de queda y porte de arma blanca, nada relacionado con robos.

Incluso, en las cámaras de seguridad de la misma calle, se puede apreciar como el joven intenta arrancar, escondiéndose debajo de un auto, para luego intentar ingresar al domicilio.

El registro de las cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad, instaladas por los propios vecinos del sector, muestran al joven arrancando y luego intentando esconderse bajo unos automóviles, uno de los cuales utiliza posteriormente para ingresar a una vivienda.

Esos ruidos y el ladrido de los perros fueron lo que alertó a los vecinos, quienes pensaron que la víctima era un delincuente, tras lo cual dieron aviso en un chat comunitario en WhatsApp y salieron para golpearlo en reiteradas ocasiones con elementos contundentes, lo que le causó la muerte.

Mira el video

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

