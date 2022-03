"Lo inmovilizaron y golpearon hasta matarlo": desgarrador relato de madre de joven asesinado por vecinos de La Florida

¿Qué pasó?

Cecilia Walther es la madre de Matías Vallarino Walther, joven de 22 años que, al intentar escapar de unos delincuentes y buscar protección en una casa de la villa Renacimiento, La Florida, halló la muerte a manos de vecinos que lo confundieron con un delincuente.

¿Qué dijo la mamá del joven?

Fue a eso de las tres y media de la madrugada del miércoles cuando recién supo de su hijo. Sin embargo, no era Matías quien estaba al otro lado de la línea: era un funcionario policial que le daría una triste noticia.

"Al fin Matías, ¿dónde estás metido?", preguntó ella. "¿Hablo con la mamá de Matías Vallarino? Su hijo está muerto", indicó la voz al otro lado. Fue ahí cuando pidió ver a su hijo y pese a la negativa de Carabineros, Cecilia igualmente fue hasta el lugar.

Matías se encontraba bebiendo con un amigo en una plaza de dicha localidad, cuando fueron abordados por delincuentes armados. Ante ello, ambos corrieron en direcciones opuestas y Matías intentó esconderse en un auto, como muestran imágenes de seguridad. Posteriormente, intentó entrar a una casa.

"¿Cómo pudieron hacerle eso?"

Tras enterarse de ello, Cecilia detalla: "Les dije a los carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera. Fui igual", cuenta a LUN. La madre llegó hasta el lugar, viendo un bulto tapado y funcionarios policiales alrededor.

Asimismo, dice que al llegar no había nadie "que diera la cara. Matías estaba amarrado con una huincha. Lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. También tenía un ojo morado. ¿Cómo pudieron hacerle eso?", lamenta.

Una vecina que no quiso dar su nombre, cuenta que le rogó a los vecinos que soltaran a Matías, que se detuvieran, pero no le hicieron caso. "Ha habido tantos asaltos en la cuadra que la gente está choreada", justificó otro.

"No era un delincuente"

La madre de Matías confiesa que ella no quería hablar con la prensa, pero luego de las declaraciones de muchas personas, refiriéndose a su hijo como un "delincuente", la indignación fue grande.

"Yo no quería hablar, pero vi declaraciones de vecinos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar. Era un estudiante ejemplar y trabajó toda su vida, a pesar de que no lo necesitaba. Su padre es empresario y tiene un buen pasar. A Matías no le gustaba la vida regalada", explica.

"Era honesto, sensible, muy humano. Siempre alegre. No era un delincuente", insiste. "Y ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamar a Carabineros y esperar a que llegaran. Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo", lamenta la madre.