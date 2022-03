"Arrancaron de delincuentes y los delincuentes eran los mismos vecinos": habla madre de joven asesinado en La Florida

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves Cecilia Walther, madre de Matías Vallarino, joven asesinado por un grupo de vecinos de La Florida, llegó hasta el Servicio Médico Legal, desde donde se refirió al trágico hecho por el cual ya hay cuatro detenidos.

"Los delincuentes eran los mismos vecinos"

En cuanto a los hechos, la mujer señaló que su hijo junto a un amigo se encontraban compartiendo en una plaza cuando "pasaron unos tipos en el auto, los querían asaltar, arrancaron y el amigo se escondió debajo de un puente. Mi hijo fue a buscar auxilio a unas casas, pedía auxilio, se escondía debajo de un auto, en un árbol, lo que fuese y se le ocurrió la mala idea de saltar a una casa".

"Si eran personas adultas por qué no lo detuvieron o lo ayudaron, yo no entiendo cómo gente adulta toma una decisión de golpearlo, ponerle cinta adhesiva en su cuerpo, en su cara, murió de asfixia, me lo mataron, o sea, ellos arrancaron por unos delincuentes y los delincuentes eran los mismos vecinos. No sé qué fue peor, que arrancaran de los delincuentes o de los vecinos", indicó.

"Después que hicieron lo que quisieron con él, me lo dejaron botado en ese pasaje y se arrancaron, yo cuando llegué no había nadie. Encontrar a tu hijo de 22 años, que le diste la vida, que había ido a trabajar, que era papá, tiene un hijo de un año 3 meses, escuchar que un carabinero te diga que tienes que ir a ver porque tu hijo está muerto, cuando había ido a trabajar", agregó.

"Lo había visto hace tres días, lo había abrazado, me quitaron una parte grande de mi corazón, estoy totalmente destruida", añadió.

"Ellos decidieron matarlo"

Entre sollozos, la madre del joven manifestó: "Me duele que gente adulta, grande, sea tan irresponsable, cómo no piensan, cómo no actúan como gente adulta, sentí que justificaban lo que habían hecho (...), porque para agredir a alguien tienes que tener un motivo, pero ellos decidieron matarlo, pegarle, maltratarlo, sufrió mi hijo, no le dieron la posibilidad, no lo escucharon, no lo quisieron escuchar para pedir auxilio porque le taparon la boca con cinta adhesiva".

"Para mí ellos son asesinos, son personas adultas que tomaron decisiones adultas y como adultos tienen que pagar por esto", sostuvo.

En cuanto a los responsables, la mujer espera que "los atrapen a todos porque me lo mataron entre varios y quiero saber cómo lo hicieron, con palos, con qué, por qué me lo amordazaron, quiero saber su nivel de violencia, no deberían estar ni siquiera en la calle porque el día de mañana le va a pasar a otro, son personas enfermas, porque solamente una persona enferma lo hace, por qué se sintieron con el poder de hacerlo".

"Mi hijo murió con dolor, con angustia y para una mamá es terrible, uno desde que nace uno como mamá los cuida de todo", expuso.