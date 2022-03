"Un hombre intentó llevarme a la fuerza": El testimonio de las estudiantes que denuncian ataques en Barrio República

¿Qué pasó?

Después de dos años, los estudiantes volvieron a las clases presenciales, en medio de lo cual alumnas del reconocido barrio universitario de República, en Santiago, denuncian que son víctimas de la delincuencia, acoso e, incluso, intentos de secuestro.

El sector es reconocido por su agitada vida universitaria. Sin embargo, el continuo tránsito de estudiantes parece atraer también a delincuentes, ya que a los asaltos y lanzazos se sumó la preocupación de mujeres por intentos de secuestro. Varias denuncias de alumnas indican que habrían sido drogadas en el Metro.

Testimonios

"A mí me persiguieron en el Metro, un caballero iba pasando y me estaba siguiendo, lo que hice fue ir a donde un funcionario del Metro y avisarle a él", contó una estudiante.

Otra joven afirmó que "todos los días tenemos constantes casos, que me drogaron, o que me hicieron esto acá, o que me quisieron secuestrar".

"Nos venimos solas, yo me vengo sola y da miedo. Una tiene que andar preocupada. Encuentro que es super injusto que por ser mujeres tengamos que pasar por eso", dijo otra estudiante.

"Un hombre intentó llevarme a la fuerza"

En tanto, en redes sociales también abundan denuncias por acoso, asaltos e incluso intentos de secuestro.

"Un hombre de mediana edad intentó llevarme a la fuerza, agarrándome fuertemente del brazo, dejando hematomas en mi hombro y brazo", sostuvo una víctima en su cuenta de Instagram.

Es por esto que algunas jóvenes han realizado recomendaciones: "Siempre mochila adelante, no tocar nada, si pueden andar con guantes, bien, y nunca sola".

"Yo estoy tomando la precaución de esperar a mis compañeras y también ando con un gas pimienta por si acaso", contó otra estudiante.

No hay denuncias formales

Pese a la viralización de casos en redes sociales, en Carabineros aseguran que no existen denuncias formales, hasta ahora. Aun así, reforzaron los patrullajes en el sector.

"Estamos realizando servicios preventivos en las estaciones de Metro, como asimismo en las inmediaciones de los centros de educación superior, con el fin de poder incrementar la sensación de seguridad en la ciudadanía", señaló el mayor Gorka Verde, de la Segunda Comisaría de Santiago Central.

Reunión con el municipio

Son hechos que ya no parecen ser aislados, por eso un grupo de alumnas llegó hasta la Municipalidad de Santiago para conversar con la alcaldesa, Irací Hassler.

"Tuve la oportunidad de recibirlas para tener una reunión con ellas, en la que abordamos tanto las medidas que ya hemos tomado, como el patrullaje preventivo, el apoyo legal a las víctimas, poner los antecedentes a disposición de la fiscalía y la PDI", afirmó la edil.