Joven acude al seguro para que le pongan un yeso en su brazo y ahora no puede quitarse la chaqueta

Un insólito episodio fue el que vivió un joven afectado por un accidente en motocicleta que lo dejó con una lesión en su brazo. Fue por esta razón que acudió al seguro para que lo atendieran.

Sin embargo, nada salió como él esperaba, ya que el paciente llegó hasta las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde acusó una mala atención por parte de los funcionarios.

En específico, el joven sí fue atendido, pero no recibió las indicaciones necesarias para poder cuidar el yeso durante el proceso, informa La República de Perú.

"No quiero ser alarmista, pero me quiero bañar"

El hecho fue expuesto por el propio protagonista de esta historia, Axel Fernando, en su cuenta personal de Twitter, donde recibió diversos comentarios por parte de otros usuarios.

En este contexto, el joven señaló: "Le dije a la (encargada) del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela. ¿Qué siguen el método del doctor Nick Riviera?".

No obstante, Axel procedió a compartir una fotografía de su yeso, que dejó atónitos a los cibernautas, ya que habría sido colocado de una mala manera.

"No quiero ser alarmista pero me quiero bañar ¿Qué procede con mi yeso?", sostuvo el joven, al no hallar ningún tipo de respuesta.

La entidad encargada de atenderlo respondió en la respectiva publicación y le solicitó sus datos personales para poder ayudarlo y verificar su caso, el cual se volvió viral en redes sociales.