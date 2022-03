"Hay que ser consecuente": diputados emplazan al Gobierno de Boric por rechazo al proyecto de quinto retiro

¿Qué pasó?

El proyecto de ley que establecía un quinto retiro de fondos previsionales presentado por el diputado René Alinco junto a un grupo transversal de parlamentarios no pudo iniciar su trámite constitucional, tras ser declarado inadmisible por parte de la mesa de la Cámara Baja, por lo que el parlamentario junto a su par de Renovación Nacional Jorge Durán, criticaron el actuar del Gobierno de Gabriel Boric.

¿Por qué no fue admitido?

El rechazo, según explicó el secretario de la instancia, Miguel Landeros, respondió a que el proyecto de Alinco tenía una "idea matriz similar" que la de la iniciativa de cuarto retiro, que fue rechazada en diciembre de 2021.

Según se establece en la Constitución, no se puede presentar un proyecto de las mismas características de uno rechazado en general por la Cámara de origen, en este caso la de Diputados, antes que se cumpla un año calendario.

Pese a lo anterior, aún no está todo dicho respecto al proyecto de quinto retiro de fondos, puesto que los parlamentarios esperan el pronunciamiento formal de la mesa el próximo día lunes, con el objeto de que sea admitido a trámite.

Otros proyectos y cuestionamientos al Gobierno

Cabe recordar que un día antes de que se rechazara el proyecto de cuarto retiro el 3 de diciembre de 2021, los diputados Pamela Jiles y Félix González ingresaron dos proyectos de ley que van en esta dirección y que, además, fueron admitidos a trámite, junto a uno del diputado RN Jorge Durán.

En este escenario, los principales cuestionamientos de los impulsores de un nuevo rescate de dinero apuntan al Gobierno, pues el relato tanto del Presidente Gabriel Boric, como de sus respectivos ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, es que esta política no estaba en su programa. Sin embargo, en diciembre del año pasado, Boric votó a favor de la iniciativa argumentando que esta era necesaria.

¿Qué dijo Alinco?

Respecto a este tema, el diputado René Alinco expresó a Mucho Gusto que "todavía la pelea no la hemos perdido, porque la resolución final de la mesa de la Cámara, va a ser el día lunes, según se me informó en la mañana. Por lo tanto, aún no ha muerto quien pelea y vamos a dar la lucha hasta el final".

En paralelo, agregó que la "opinión técnica del señor secretario general de la Cámara no es la correcta, porque ese sistema (plazo de un año) se aplica cuando un proyecto determinado es rechazado en la cámara de origen, en este caso la Cámara de Diputados, y afortunadamente ninguno de los cuatro proyectos sobre los retiros se ha rechazado en la Cámara de Diputados, se rechazó en la comisión mixta".

"Hay que ser consecuente"

"Hay que recordar una cosa, el Presidente Boric votó a favor de los cuatro retiros, el diputado Jackson también, y la ministra Vallejo, también. Con IFE incluido", expresó además.

Respecto a lo anterior, Alinco agregó que "en política hay que ser, entre otras cosas, consecuente con lo que uno dice en tiempos de elecciones y con lo que uno dice o hace después de las elecciones".

¿Qué dijo Durán?

Por su parte, el diputado Jorge Durán, quien es autor de uno de los tres proyectos que están ingresados (plantea un retiro total), expresó que "lo que está pasando acá es algo vergonzoso, que no aguanta análisis (...) se está vetando, se está censurando, prohibiendo que los parlamentarios de un nuevo período legislativo puedan plantear una propuesta de reforma constitucional".

"El argumento es absolutamente chanta, vergonzoso (...) Si uno se va al artículo 68 de la Constitución Política, habla de proyecto desechado en general en la cámara de origen, en general, es cuando se somete a votación la idea de legislar, todos los proyectos anteriores fueron votados a favor en la idea de legislar", agregó Durán.

Finalmente, el parlamentario agregó que "depende de la respuesta del presidente de la Cámara (día lunes) yo voy a anunciar un veto a la mesa, vamos a pedir que se censure a la mesa si no cumple, si no respeta la ley y la Constitución política, y además estamos preparando junto a otros diputados una presentación al Tribunal Constitucional, porque cómo se está haciendo esto, cómo se está interpretando, mintiendo sobre la Constitución, es impresentable y hay que para esto de una vez por todas".

