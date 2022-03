Quinto retiro de AFP: Nuevo proyecto no será puesto en tabla por incumplir normativa

¿Qué pasó?

Debido a que en diciembre pasado se rechazó el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, la iniciativa impulsada por el diputado René Alinco, no podrá ser tramitada por ir en la misma dirección.

¿Cuál fue la explicación?

El secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, explicó: “Ese proyecto, en atención a que esta Cámara rechazó en diciembre del año pasado un proyecto cuya idea matriz es similar, nosotros tenemos que dejar suspendida su tramitación hasta la fecha que cumpla el año que establece la Constitución”.

¿Qué dijo Alinco?

Alinco respondió: "Perdone que sea cargoso presidente, pero la necesidad me obliga, aquí se pronunció el secretario, respeto su decisión, pero es una decisión técnica, yo estoy pidiendo una decisión y un pronunciamiento político, porque como decía el compañero Bobadilla, este proyecto es diferente, sobre el mismo tema del retiro, pero es diferente y hasta este momento no he escuchado pronunciamientos con fundamentos de la mesa".

El caso del proyecto de Pamela Jiles

Cabe señalar, que el pasado 3 de diciembre la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de cuarto retiro del 10%, por lo cual, la normativa indica que para presentar un proyecto de similares características se debe esperar un año.

Sin embargo, adelantándose a lo anterior, un día antes que fuera votado el proyecto, Pamela Jiles ingresó su propia iniciativa de quinto retiro del 10% y 100% al Congreso, cumplido con el requisito antes mencionado.

En aquella ocasión, la parlamentaria señaló que “ocurre que cuando una cámara de origen, como es la Cámara de Diputados, rechaza un proyecto, este no puede volver a ponerse en tabla en el plazo de un año, es decir, la única fórmula por la cual se puede tratar un quinto retiro y un retiro del 100%, es a través de este mecanismo”.

