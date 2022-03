Maite Orsini por abuso grupal en Argentina: "Los agresores no están enfermos, es parte de una cultura de la violación"

¿Qué pasó?

Este viernes la diputada Maite Orsini, se refirió a la violación grupal de una joven en Argentina y a la "cultura de la violación", remarcando que en Chile queda mucho por avanzar en materia de género.

¿Qué dijo?

En Mega Plus, la parlamentaria señaló que "lamentablemente y a menos de una semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la violación grupal en Palermo deja en evidencia lo mucho que hay que avanzar todavía en materias de género y protección de la vida de las mujeres".

"En Chile todavía no contamos con una ley integral de violencia para proteger a las mujeres y tenemos muchos desafíos todavía por delante apesar de que las mujeres llevamos movilizadas más de 100 años desde la primera ola", indicó.

Llama a "terminar con la cultura de la violación"

En esa línea, dijo que "todavía el camino por recorrer es largo y hechos como estos nos duelen, nos unen como mujeres y nos movilizan a seguir luchando por alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres y terminar con la cultura de la violación".

"Yo comparto plenamente lo que dice la ministra argentina cuando señala que no está bien llamar a esto violación en manada (…), porque no estamos hablando de animales que no tienen conciencia, que se mueven por sus instintos y que no se puedan controlar. Acá son jóvenes de entre 20 y 24 años, sanos, como decimos las feministas, hijos sanos del patriarcado, hermanos, hijos, tienen amigos, algunos militan en algunos partidos políticos de izquierda", sostuvo.

Agregó que "no están enfermos, es parte de una cultura de la violación que permite que seis hombres, a plena luz del día, en el barrio más concurrido de la ciudad de Buenos Aires crean que pueden hacer una violación grupal a una mujer que recogieron en un paradero, durante cuatro horas y quedar impunes, y ninguno de los seis se detiene a decir ‘oigan chicos, esto no está bien, parece que no corresponde, estamos a plena luz del día, todo el mundo está mirando, es una chica que no conocemos, lleva cuatro horas semiinconsciente’, ni uno de los seis se detiene y tiene que ser rescatada por transeúntes que estaban en el sector".

Los cambios que necesita Chile

Por otro lado, planteó que en Chile necesitamos “que le enseñemos a nuestros hijos sobre el consentimiento desde niños, que les enseñemos a nuestros hijos que no es no, que les enseñemos que el cuerpo de una mujer o de otra persona no puede ser transgredido, son cambios que parecieran ser básicos, pero que urgen en los que avancemos y esos cambios pueden ir siempre acompañados de cambios institucionales".

"Nosotros tenemos una deuda muy importante con las mujeres víctimas de violencia sexual que impide que denuncien y cuando deciden no denunciar, abrimos la cancha a la impunidad porque los agresores saben que pueden cometer este tipo de delito en contra de las mujeres y que muy probablemente no van a recibir sanción, porque los delitos sexuales que generalmente ocurren entre cuatro paredes, ocurren en los círculos íntimos de las mujeres, son muy difíciles de probar, no dejan marcas en el cuerpo o cuando las dejan las mujeres generalmente tardan en denunciar o en acercarse a la institucionalidad porque saben que lo van a recibir es muchas veces más violencia e impunidad, porque si llegan a los tribunales y los jueces las juzgan, les preguntan por qué estaban en el lugar donde estaban, por qué estaban vestidas de tal manera, les preguntan por sus prácticas sexuales anteriores, las juzgan y luego por la falta de pruebas los hombres resultan absueltos e impunes y la mujer se queda con la revictimización del proceso y la impunidad", agregó.

Asimismo, manifestó que "nosotras, las diputadas, la institucionalidad en general, este gobierno, tenemos una responsabilidad importante en entregar más garantías a las mujeres víctimas de delitos sexuales a la hora de acercarse a la justicia, tanto por parte de la justicia, generando una justicia con perspectiva de género, que no revictimice, que no castigue a la mujer nuevamente por lo que le ocurrió y luego un sistema probatorio o hay que darle una vuelta al sistema para permitir que las mujeres decidan acercarse a la institucionalidad y no recurran a herramientas como la funa, donde no hay debido proceso".

Por otro lado, apeló que "debiésemos terminar con los estereotipos de género desde la primera infancia, evitar generar estereotipos, decirle a las mujeres que deben verse de determinada manera para ser aceptadas socialmente, decirle el cuerpo al que tienen que aspirar".

"Tenemos que avanzar también en, por ejemplo, la carga que implica para las madres tener que perseguir a los deudores de las pensiones de alimentos en los tribunales por años (…). Tenemos que avanzar también en entregar condiciones laborales equitativas entre hombres y mujeres", concluyó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

