"No existe la causal de renuncia por ser un sinvergüenza": convencionales reaccionan por posible "regreso" de Rojas Vade

A través de un video que el convencional Rodrigo Rojas Vade compartió en redes sociales, anunció su regreso a sus labores dentro de la Convención Constituyente. Esto no fue bien recibido por sus pares, quienes manifestaron no querer tenerlo de vuelto por el "daño" que hizo.

Mentira descubierta

El pasado 4 de septiembre, el convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, confesó a través de un video en redes sociales no estar enfermo de cáncer: "Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer".

No obstante, aún no existe un mecanismo que le permita salir de la Convención, pese a haber renunciado a sus funciones. En consecuencia, siguió recibiendo de forma completa la remuneración equivalente a 50 UTM, que en el mes de enero significó $2.722.100.

A cinco meses de su "renuncia", ahora volvería a la convención, indicando que "yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mi distrito. Las fuerzas políticas del parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado".

Polémico retorno

La presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, anunció que "hemos recibido un mail del convencional Rojas Vade que se va a incorporar a su funciones a partir de mañana (martes)".

Esto fue pésimamente recibido por sus compañeros, quienes instaron al convencional a no regresar a sus funciones por el "daño" que hizo.

Por su parte, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, condenó el regreso de Rojas Vade y aseguró que esto "no nos favorece" en este momento.

En adición, Máximo Pavez, subsecretario de la SegPres, fue duro en sus palabras: "No existe la causal de renuncia por ser un mentiroso sin vergüenza. Nos parece que la única responsabilidad la tiene el convencional por haber mentido"

Finalmente, el convencional del colectivo socialista, César Valenzuela, le envió un certero mensaje a Rojas Vade: "Que no asome ni la nariz en la convención". Por otro lado, no está claro si Rodrigo volverá presencial o de forma telemática.

