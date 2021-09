"Mentí sobre mi diagnóstico": Constituyente Rodrigo Rojas Vade confesó no tener cáncer

¿Qué pasó?

El convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, confesó no estar enfermo de cáncer.

El vicepresidente de la Convención Constitucional, conocido coloquialmente como "Pelao Vade", había manifestado tener Leucemia linfoblástica mixta.

Sin embargo, esta jornada contó la verdad de su engaño a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo?

“Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer”, señaló.

Según él, tiene un diagnóstico que le ha costado trabajo reconocer y que lo ocultó "para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia y para intentar proteger el poquito de autoestima que había logrado construir después de aceptar que era homosexual”.

"Cuando tenía 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista", escribió en la misma red social.

"Quiero pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto, a mi familia que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la Convención, de la Lista del Pueblo, a mis amigos”, manifestó el constituyente en el video publicado.

Además, indicó que “todo lo que hice fue fiel a mis convicciones, sólo que no tuve el valor para afrontar mi realidad. Me vestí de la enfermedad que se llevó a mis amigos, a mi abuelo y se ha llevado a mucha gente y grité lo más fuerte que pude por ellos y el silencio por mi calvario propio que estoy trabajando en enfrentar mi verdad”.

