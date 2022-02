Rojas Vade: "Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones" en la Convención

¿Qué pasó?

Rodrigo Rojas Vade, compartió un video en sus redes sociales en el que comunica que si no hay un mecanismo para salir de la Convención Constitucional, podría retomar sus funciones.

¿Qué dijo?

A través de una publicación en Instagram, Rojas Vade señaló que “yo nunca me consideré un ícono del estallido, siempre sostuve que era un manifestante más de la revuelta popular”.

Luego, agregó que “hasta la fecha, en el Congreso aún no existe la voluntad política para aprobar algún proyecto de ley que me permita presentar y realizar mi renuncia como anuncié meses atrás".

"Yo renuncié a mi fuero para ser imputado penalmente en respuesta a la denuncia que interpuso la Mesa Directiva de la Convención en mi contra. Comparecí ante el Comité de Ética para expresar mi voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente, me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución", añadió.

“Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13 (...). Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, planteó.

Asimismo, dijo que "yo no puedo retroceder el tiempo, pero sí intentar enmendar, recibir los castigos y las sanciones que se me apliquen, pero no puedo seguir permitiendo que se siga castigando al distrito por un error que yo cometí".

