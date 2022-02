Camioneros anuncian que depondrán las movilizaciones tras llegar a acuerdo con el Gobierno

¿Qué pasó?

Este sábado, el representante de los camioneros, Carlos Bretti, anunció que depondrán las movilizaciones y bloqueo de rutas tras llegar a acuerdo con el Gobierno luego de reunirse en Antofagasta con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a dos días de las movilizaciones para exigir mayor seguridad en el norte del país.

¿Qué dijo?

El representante de Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Carlos Bretti, señaló que "han participado 17 representantes de gremios, y el 100% de ellos están de acuerdo con la propuesta que nos ha hecho la autoridad de gobierno".

"En consecuencia, y en vista y consideración del acuerdo, deberíamos estar levantando el paro desde este momento. Desde este preciso momento, las rutas deben quedar liberadas".

Sobre algunos camioneros que no están de acuerdo con deponer la movilización, manifestó que "efectivamente, siempre hay algunos grupos que, por diferentes razones, no entienden bien el mensaje, ellos toman la decisión de no levantar las rutas. Eso es algo común. Tenemos que entender que la comunicación vía telefónica no es la mejor", argumentó.

Respecto a la extensión de la reunión, explicó que “con toda la experiencia anteriores que hemos tenido y con resultados no tan buenos, evidentemente uno se pone resistente y cada vez que te entregan un mensaje, la recepción no es de la misma forma”.

En cuanto a qué ocurrirá con el compromiso acordado cuando asuma el próximo gobierno, Bretti expuso que "es todo un misterio lo que se viene. Pero los camioneros no somos anarquicos, somos personas de diálogo, aparte de ser personas de trabajo".

"Conversaremos con las autoridades entrantes y así como lo hemos hecho todo este último tiempo con las autoridades vigentes. En consecuencia, cuando se instale el nuevo gobierno, ahí habrá que conversar", declaró.

¿Cómo fueron las negociaciones?

Desde el jueves comenzaron a producirse manifestaciones en las carreteras, primero en el norte y luego en el resto del país, tras el asesinato de Bayron Castillo, quien fue brutalmente asesinado por presuntos ciudadanos extranjeros mientras conducía entre Antofagasta y Mejillones.

A raíz de lo anterior, la mañana de este sábado, Rodrigo Delgado llegó hasta Antofagasta para sostener una reunión con la familia del joven asesinado, que no quedó conforme con la indemnización que el secretario de Estado le propuso.

Luego, mantuvo una reunión con representantes de los camioneros que se extendió por más de seis horas. El gremio exigía mayor seguridad en las rutas del norte del país, debido a los problemas de migración que últimamente ha sufrido la zona.

Al mismo tiempo, diversas movilizaciones se llevaban a cabo en varias zonas del país, generándose bloqueos en distintas carreteras y la cancelación de vuelos en dirección a Iquique.