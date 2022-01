Diputada Sepúlveda llama a Boric a no descartar retiros: "¿Quieren que las familias vayan al banco a endeudarse?"

¿Qué pasó?

Este martes la senadora electa Alejandra Sepúlveda (FRVS), se refirió al proyecto de quinto retiro del 10% y a los dichos del presidente electo, Gabriel Boric, quien señaló que no está dentro de su programa apoyar dicha iniciativa.

¿Qué dijo?

En Meganoticias Conecta, la diputada señaló que "nosotros hemos planteado durante toda la pandemia esta fórmula que sin duda no nos gusta, hubiésemos querido otra actitud del Gobierno".

Asimismo, dijo que el proyecto "no está en el programa de Gobierno (de Boric) pero entendemos que esos programas no están escritos en piedra, pero al mismo tiempo es la realidad, la urgencia de las familias, las complicaciones que podamos tener, entonces yo creo que uno no puede cerrar la puerta a un nuevo retiro".

"Yo creo que en algún minuto nuestro presidente planteó que él no quería los retiros y me parece muy bien, yo creo que nadie quiere los retiros, pero si existen urgencias, si hay complicaciones, si no podemos hacer reforma tributaria, si es que existe una necesidad dado la pandemia, yo creo que no es bueno hoy cerrar la puerta y la posibilidad de que este retiro lo podamos hacer sin duda y yo voy a votar favorablemente, tanto para los retiros por AFP como por rentas vitalicias", sostuvo.

Además, planteó que "es muy importante encontrar soluciones a través de los recursos del Estado y de los instrumentos que pueda crear el Gobierno (…). Yo creo que tiene que haber instrumentos rápidos frente a lo que pueda estar ocurriendo".

Precisó además, que "hay un problema económico como consecuencia del Covid, pero al mismo tiempo hay una pandemia que no sabemos cómo va a continuar, cómo va a evolucionar y frente a esa situación cerrar la puerta tempranamente yo creo que no es una buena medida".

"Uno esperaría complicidad del Gobierno si es necesario incorporar el retiro y esa complicidad significa colocar todos los instrumentos y la inteligencia a disposición para hacer estos retiros no con la fórmula a lo mejor que tenemos hoy, sino, con más gradualidad, con la posibilidad de tener otros instrumentos y fórmulas para que estos retiros sean posibles, pero cerrar la puerta a los retiros no me parece, por lo menos desde el punto de vista de lo que le está pasando a las familias", expresó.

Finalmente, la parlamentaria manifestó que "es una camisa de fuerza decir que no, decir que esto lo eliminas y más siendo una alternativa que tú ocupaste (...), los retiros pudieron salvar las familias y teníamos una disminución del endeudamiento, o sea ¿quieren que las familias vayan al banco a endeudarse? No, la idea es cómo inteligentemente, con un Gobierno que nos pueda ayudar, dejamos esta puerta también abierta".

Los dichos de Boric y las reacciones

Cabe señalar que el presidente electo, Gabriel Boric, descartó de lleno la posibilidad de nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP, ya que considera que "no es una buena política", la que conlleva efectos negativos a largo plazo.

Tras lo anterior, la diputada (PH), Pamela Jiles, indicó que “el quinto retiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministro o presidente actual o futuro. Logramos ya tres retiros contra toda la clase política. Exige tu plata de todas las formas posibles y etiqueta a las autoridades que se oponen”, publicó en Twitter la parlamentaria".

Además, un grupo de diputados reaccionó a las declaraciones de Boric, como por ejempelo, el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien señaló que "siempre he señalado que es el Estado el que debe soportar e ir en ayuda de los ciudadanos en estos procesos de crisis económicas, sociales y de salud, y entiendo lo complejo que puede ser por las actuales condiciones económicas".

Por otra parte, el diputado Jorge Durán (RN) emplazó a Boric y recalcó que "necesita entender que la crisis económica derivada de la pandemia no ha terminado".

El diputado Matías Walker (DC) coincidió con la decisión de Gabriel Boric y remarcó la importancia de "fortalecer las pensiones de los chilenos y chilenas".

Todo sobre Retiro Fondos AFP