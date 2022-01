"Los fondos son de los trabajadores": diputados divididos por postura de Gabriel Boric ante retiros del 10%

¿Qué pasó?

Un grupo de diputados de la República reaccionaron este lunes a las declaraciones del Presidente electo, Gabriel Boric, quien recientemente descartó posibles nuevos retiros del 10% de los fondos de AFP, decisión que ya había sido dada a conocer por la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

¿Qué dijo Marcos Ilabaca?

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca, quien además ha sido impulsor de los retiros del 10%, señaló estar de acuerdo con otorgar ayudas sociales. Sin embargo, dejó en claro que no le ha cerrado la puerta a una posible nueva extracción de ahorros.

"Siempre he señalado que es el Estado el que debe soportar e ir en ayuda de los ciudadanos en estos procesos de crisis económicas, sociales y de salud, y entiendo lo complejo que puede ser por las actuales condiciones económicas ", sostuvo el diputado.

De acuerdo a lo anterior, aclaró que "estoy confiado que el Gobierno de Gabriel Boric logre encontrar las fórmulas concretas que permitan ir en ayuda de los cientos de miles de familias chilenas que necesitan con urgencia estas ayudas".

"De no ser posible esto, debemos evaluar las otras opciones, por eso no cierro la puerta definitiva a los retiros, si es que no se logran soluciones inmediatas por parte del Ejecutivo", manifestó.

"Los fondos son de los trabajadores"

Por otra parte, el diputado Jorge Durán (RN) emplazó a Boric y recalcó que "necesita entender que la crisis económica derivada de la pandemia no ha terminado".

"Los fondos de pensiones son de los trabajadores y trabajadoras y no del Gobierno de turno. No deben estar disponibles solo para financiar los grandes capitales de este país. Por esta razón, es que seguiré impulsando con fuerza mi proyecto de retiro del 100% de fondos de pensiones", indicó

No obstante, afirmó que "con esta señal del presidente electo, se hace evidente la intención del próximo Gobierno de apropiarse de los fondos de pensiones y eso yo no lo voy a permitir".

"Hay que fortalecer el ahorro y el mercado de capitales"

El diputado Matías Walker (DC) coincidió con la decisión de Gabriel Boric y remarcó la importancia de "fortalecer las pensiones de los chilenos y chilenas".

"Tenemos que aprobar esta semana la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 185 mil pesos para llegar posteriormente a los 250 mil pesos comprometidos a su programa presidencial, porque de lo contrario un aumento de solo nueve mil pesos en la PGU es insignificante", expresó el congresista.

Agregó que "no es momento de seguir disminuyendo los ahorros de las pensiones. Por el contrario, tenemos que fortalecer el ahorro y el mercado de capitales. Hacía allí debe ir apuntada la nueva reforma previsional".

