Gabriel Boric descarta posibles nuevos retiros del 10% en su gobierno: "No está dentro de nuestro programa"

El presidente electo, Gabriel Boric, descartó de lleno posibles nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP ya que considera que "no es una buena política", la que conlleva efectos negativos a largo plazo.

En conversación con Tolerancia Cero, quien fue candidato de Apruebo Dignidad y resultó ganador en las elecciones presidenciales 2021, fue consultado sobre nuevos retiros del 10%, idea que fue descartada de inmediato, entregando motivos al respecto.

"No está dentro de nuestro programa"

En relación a ello, Boric aseguró que en su gobierno harán todos los esfuerzos "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", refiriéndose a la pandemia del coronavirus y las consecuencias económicas que afectó a todo el mundo.

"Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro", descartó el futuro mandatario, dando a conocer que con el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, tienen la misma postura de decirle "no" a un nuevo retiro.

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

Inflación y altas tasa de interés

Para complementar su postura, el diputado entregó tres razones con las que argumentó su postura y la de su futuro gobierno para oponerse a más retiros de los ahorros de los trabajadores.

"Uno, porque vacía los ahorros de los trabajadores. Dos, porque destruye el mercado de capitales chilenos y eso genera efectos a largo plazo, por ejemplo, en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Tres, porque genera un aumento y una presión inflacionaria que es totalmente indeseable para los que menos tienen", señaló Boric.

Finalmente, añadió que un posible quinto retiro "no es una buena política".

