Boric y posible conversación con la CAM: "Con todos quienes quieran la paz, nosotros vamos a tener diálogos"

¿Qué pasó?

Este viernes, el Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió al conflicto en la región de La Araucanía, específicamente respecto a si habrá o no conversaciones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) durante su mandato.

Frente a esto, el aún diputado magallánico señaló que "vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz. Esa es nuestra posición".

En esta línea, remarcó que "con todos quienes quieran retomar la paz, nosotros vamos a tener diálogos. Y ahí nosotros tenemos que, como futuro Gobierno, ser muy cuidadosos".

"Tema sensible"

Tras esto, Boric manifestó que se trata de "un tema sensible. Hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación Mapuche o las víctimas de atentados o de violencia".

"Así que en esto no especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos como pisar palitos, vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro Gobierno", expresó.

Finalmente, el electo Mandatario destacó que "con todo los que estén por la vía de la paz vamos a conversar".

Conversación con Biden

Paralelamente, Boric reveló detalles de la conversación que sostuvo con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante este jueves 30 de diciembre.

"Conversamos sobre los desafíos en común, como la democracia en la región, comercio justo y la vacunación", manifestó el próximo Jefe de Estado, al mismo tiempo en que reveló que fue invitado a visitar Estados Unidos una vez que asuma en el cargo.

