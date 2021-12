"Escuchó el audio y no me respondió más": El último contacto de hija con conductor de furgón donde murieron 9 personas

¿Qué pasó?

La hija del conductor del furgón que protagonizó el fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta de la Fruta en Peumo, donde murieron nueve personas, relató la última conversación que tuvo con su padre antes de enterarse de que había fallecido en la colisión.

Cabe señalar que la Fiscalía señaló que la principal hipótesis en torno al accidente es que el chofer de este vehículo menor podría haber entrado en un estado de somnolencia, lo que habría causado el impacto con el camión. Sin embargo, no se descartan otras opciones como, por ejemplo, que haya sufrido un paro cardíaco.

¿Qué dijo la hija?

"Le mandé los buenos días, que cómo estaba, y él me preguntó cómo amanecí, y yo le respondí con un audio diciéndole que estaba bien, que ayer terminé mi día de práctica profesional y que me iba para la casa, y él escuchó el audio y de ahí no me respondió más", contó Helena Herrera.

"De ahí ya supe hasta las ocho que había fallecido", agregó.

"Todo mal, mis tíos, mi hermano, no lo pueden creer, menos en la situación en que murió. Estamos todos en shock", manifestó.

La única víctima identificada

Hasta el momento, el chofer de nacionalidad chilena es la única víctima que ha podido ser identificada, ya que el resto no viajaba con documentación.

Los otros ocho fallecidos serían todos ciudadanos bolivianos y se está tratando de determinar si es que se encontraban en el país de manera regular.

El comandante Manzur Abutom, subprefecto de Carabineros de la Provincia de Cachapoal, precisó que: "Tenemos ciertos RUT que se encontraban dentro del furgón, pero no tenemos ninguna identidad cotejada de los fallecidos y de los lesionados en estos momentos".

Contacto con Bolivia

Debido a esto, las autoridades llamaron a los familiares de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados a acercarse, por lo que han llegado algunas personas extranjeras a la zona.

Una familiar de una de las víctimas manifestó: "Ayudemos a todos, también que el consulado boliviano pueda ayudar a estos cuerpos que son de Bolivia. Yo me imagino que mi hermana quiere verlo allá, quieren enterrarlo y no sé cómo harán... No tengo ni palabras para decir".

"Les pido mucha ayuda para todos mis compatriotas que están pasando por un mal momento", añadió.

Ya se están realizando las coordinaciones para comunicarse con el consulado boliviano y con el alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, puesto que de esta localidad serían gran parte de los fallecidos.