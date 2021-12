Prevén posible fin al Proyecto Dominga: "Nos importa la protección y conservación de la biodiversidad"

¿Qué pasó?

Durante la última jornada, la creación del área marina protegida de Humbolt ha puesto en duda si es que Dominga podría seguir o significaría el fin de este polémico proyecto. Si bien esta medida ha sido celebrada por autoridades, otros señalan que no significaría un cambio significativo.

El ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, anunció la creación del área marina protegida de Humboldt, anuncio tiene como principal logro el aumento de su extensión que llega a los 2.219 kilómetros cuadrados, lo que representa un alza del 0,3% al 1% de la ecorregión marina de Chile Central.

Este aumento considera también el sector donde se tenía pretendía instalar el "Proyecto Dominga". No obstante, los expertos señalan que esto no es concluyente y que las medidas impuestas no han sido suficientes.

No sería la solución

Desde Greenpeace, aseguraron que este anuncio no sería la solución para poder conservar completamente la zona, ya que no implica un quiebre definitivo y deja abierta la posibilidad de que el polémico proyecto continúe su camino.

El Director Nacional de dicha ONG, Matías Asun, es tajante que no entregará protección como se espera a la zona amenazada: "Lo que corresponde es dar de baja ese proyecto antes de protegerlo, de lo contrario, tendremos una protección que no es tal, que no va a proteger, lo recomendable es eliminar las amenazas".

"Nos importa la conservación"

Desde el ministerio de Medio Ambiente defienden el anuncio, señalando que lo que importa es la protección y conservación que se está dando a través de la creación y extensión del área marina protegida de Humboldt.

"Lo que a nosotros nos importa es la debida protección, la conservación de la biodiversidad. Las definiciones que tomen el proyecto lo deberán tomar ellos de acuerdo a nuestra área protegida que acabamos de aprobar", indicó Javier Naranjo.

Pese a que Meganoticias intentó contatarse con la empresa dueña de Dominga, no hubo declaraciones, ni respuesta. Aún está en duda si el proyecto seguirá su rumbo actual, por lo que su futuro es incierto.