Adulta mayor recibe por error seis consolas de videojuegos: Las quiere devolver y le dan inesperada respuesta

Deborah Lewis es el nombre de una adulta mayor de 68 años cuyo caso se viralizó en los últimos días, una vez que recibiera una costosa encomienda por error en Estados Unidos.

Se trata de seis consolas Nintendo Switch Oled que llegaron hasta su domicilio, aunque por error, ya que la mujer jamás hizo la respectiva compra, informa Crónica.

Confundida por la situación, Lewis intentó comunicarse con la cadena de grandes almacenes "Target" para hacer la devolución. Sin embargo, la tienda le entregó una inesperada respuesta.

¿Qué respondió la empresa?

En el marco de este hecho, la empresa fue enfática en señalar: "En nombre de Target, la tienda local que se encuentra en su misma calle, queremos dárselas a usted para que se los entregue a sus nietos o a quien usted quiera".

La adulta mayor no quedó indiferente ante este conmovedor gesto y manifestó que "no tienen idea de lo que he estado pasando durante este tiempo. Esto es increíble".

"Siento que estoy soñando"

La mujer fue más allá y emocionada por el hecho expresó: "Es asombroso. Nunca me había pasado nada como esto. Siento que estoy soñando. No estaba buscando nada".

"Mi corazón se siente muy cálido en este momento. Muchas gracias", insistió Lewis, quien no paraba de agradecer.

Pese a las personas que le pedían que les diera alguna consola, la adulta mayor se mantuvo firme y dejó en claro que serán sus nietos quienes recibirán estos productos como regalos.