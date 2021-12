"Un año o dos es nada": Teresa Marinovic pide ampliar el plazo de trabajo de la Convención Constitucional

¿Qué pasó?

La convencional Teresa Marinovic (Ind-Rep) se mostró favorable a ampliar el período de funcionamiento de la Convención Constitucional, ya que considera que el actual plazo de nueve meses, ampliable a un año, no permitiría tener una "discusión honesta" en torno a la propuesta de Nueva Constitución.

"No lo digo en broma"

Las declaraciones de la representante del Distrito 10 se dieron en medio de la discusión de la Subcomisión de Derechos Fundamentales, en donde el planteamiento de Marinovic causó sorpresa y risas por parte de algunos de sus pares.

"No lo digo en broma, se ríen acá como que creen que es en broma. Yo lo digo totalmente en serio y yo sé que es políticamente incorrecto y todo", señaló la polémica convencional.

"Por lo menos no he oído a nadie que piense esto, aparte de mí, pero yo estoy dispuesta incluso a dar la cara desde el punto de vista ciudadano, sabiendo que esto no es tampoco popular, pero dispuesta a dar la cara para defender ese punto porque creo que es lo que corresponde, o sea, que tenemos que hacer esta cuestión bien", agregó.

@tere_marinovic dice que es necesario extender el plazo de 1 año para terminar bien la constitución. ¿qué piensan ustedes? pic.twitter.com/nBNX9aKDmI — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) December 23, 2021

"Discusión honesta"

Marinovic explicó sus dichos en Radio Bío Bío, aseverando que "se le prometió a los chilenos participación y resulta que, por falta de tiempo, hemos votado 1.009 indicaciones sin debate. Hemos rechazado audiencias y las que recibimos tienen un plazo casi ridículo para exponer, y sólo dos minutos para responder un máximo de dos preguntas".

La convencional sostuvo que con los actuales plazos del órgano redactor no se ha podido desarrollar una "discusión honesta, en la que tratemos de entender de buena fe las ideas de otros".

"Creo que un año o dos años es nada para los efectos de redactar un texto constitucional. La Constitución de 1980, que fue el resultado del trabajo de una pequeña comisión, requirió de mucho más tiempo que este. No veo cómo podríamos hacer bien este trabajo en un plazo exprés", argumenta.

Marinovic asegura que el trabajo de las comisiones temáticas ha sido de manera "casi robótica", señalando que el automatismo es contrario a la deliberación. "Como dice el dicho: el que trabaja mal, trabaja doble", sostiene.

Por último, la convencional se refirió también a las críticas que ha hecho a la conducción de la Convención por parte de Elisa Loncon, señalando que "lo que más le critico a la mesa han sido sus actitudes antidemocráticas, algunas de las cuales han sido justificadas precisamente por la falta de tiempo".

Críticas de Stingo

Durante la mañana de este jueves el convencional Daniel Stingo acusó a Teresa Marinovic y a Marcela Cubillos de estar torpedeando el trabajo de la Convención con el único objetivo de que "la Constitución de Jaime Guzmán permanezca".

"Hay un grupo que sí aporta permanentemente, Ossandón, Larraín, hay varios que están aportando, hacemos cosas con ellos, presentamos iniciativas de norma. Pero hay un grupo que no les interesa el proceso constituyente, entre los que está Marcela Cubillos. A ella, a Tere Marinovic y a otros no les interesa que esto llegue a buen puerto. No les interesa un proceso constituyente", dijo el abogado que representa al Distrito 8.

"Esto no es ninguna sorpresa, no estoy contando nada nuevo. Ellos son seguidores de Jaime Guzmán y les interesa que la Constitución de Jaime Guzmán permanezca", agregó.

