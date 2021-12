Stingo arremete contra Cubillos y Marinovic: "Les interesa que la Constitución de Jaime Guzmán permanezca"

¿Qué pasó?

Este jueves la expresidenta Michelle Bachelet visitó la Convención Constitucional, razón por la cual varios convencionales aprovecharon la presencia de la prensa para realizar declaraciones respecto al proceso constituyente. Uno de estos fue Daniel Stingo, quien acusó a sus pares Marcela Cubillos y Teresa Marinovic de querer boicotear una nueva Constitución.

Stingo contra Cubillos y Marinovic

Entrevistado por el matinal Mucho Gusto, el abogado representante del Distrito 8 se refirió a las declaraciones de Cubillos, quien definió a su sector político, la derecha, como uno "insignificante" dentro del órgano redactor.

"Los cambios que la gente quiere en la Constitución permanecen, son, están. Ese 22% y como se autodefinió Marcela Cubillos que son insignificantes, yo no diría insignificantes, es más, haría una distinción entre el grupo de ella y el grupo de los de derecha que sí quieren aportar", comenzó explicando Stingo.

"Hay un grupo (de la derecha) que sí aporta permanentemente, Ossandón, Larraín, hay varios que están aportando, hacemos cosas con ellos, presentamos iniciativas de norma. Pero hay un grupo que no les interesa el proceso constituyente, entre los que está Marcela Cubillos. A ella, a Tere Marinovic y a otros no les interesa que esto llegue a buen puerto. No les interesa un proceso constituyente", agregó.

Al ser consultado si es que este grupo de convencionales estaba boicoteando el proceso desde dentro, Stingo fue enfático en señalar que "absolutamente desde el primer día, es cosa de mirar lo que hacen. Esto no es ninguna novedad".

Sobre esto argumentó que es algo que se ve reflejado por ejemplo en las propuestas que presentan, las cuales saben que no concitarán apoyo, sus declaraciones en los plenarios, y el denigramiento que constantemente hacen de los procesos internos de la Convención.

"Les interesa que la Constitución de Guzmán permanezca"

"Esto no es ninguna sorpresa, no estoy contando nada nuevo. Ellos son seguidores de Jaime Guzmán y les interesa que la Constitución de Jaime Guzmán permanezca. Eso es todo, tampoco es tan grave, porque ellos vienen de la UDI, del Partido Republicano y esos ¿qué partidos son? Son partidos que creen que la Constitución del 80 es buena, que le hace bien al país, y esos si que son una minoría ínfima, porque no alcanzan a 20 personas", expresó el convencional que obtuvo más votos a nivel nacional.

Stingo señala que la postura de este grupo de la derecha es comprensible, ya que "ellos creen que lo mejor que puede pasar para Chile es que siga la Constitución de Pinochet, así de simple".

"La hizo Jaime Guzmán, todos ellos son seguidores de Jaime Guzmán. Si una persona sigue a un personaje y este personaje hizo una Constitución, y ahora viene otro grupo mayoritario que dice 'queremos cambiar esta Constitución', se van a sentir dolidos. No quieren que se cambie la Constitución y eso se les nota todos los días acá adentro", agregó.

Por último, Daniel Stingo volvió a reiterar que no toda la derecha se ha comportado igual durante el proceso constituyente. "No son todos iguales, hay una derecha mucho más colaborativa", cerró.

