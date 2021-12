Elisa Loncon aclara que no ha sido invitada para reunirse con Piñera: "No voy a una casa cuando no me invitan"

¿Qué pasó?

En una entrevista con Mega Plus, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó que no ha recibido una invitación del Gobierno para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera.

Esto se contradice a lo señalado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien en Radio Concierto aseguró que la Cancillería organizó un encuentro, pero que "la presidenta de la Convención llamó para señalar que no iba a poder asistir. Ella fue invitada en una ocasión y, por razones que desconozco, decidió no asistir o no pudo asistir".

¿Qué dijo Loncon?

"Nosotros aquí entramos a un espacio institucional, dentro de las políticas de Estado. Estando acá, a mí todo se me comunica por oficio y yo respondo por oficio. Todo lo que yo interlocuto con el Gobierno ha sido ordenado, transparente, vía esa comunicación", señaló Elisa Loncon.

En ese sentido, aseguró: "No tengo información de invitaciones... No tengo ningún oficio que haya llegado".

"No fui invitada"

Además, recordó que cuando asumieron el rol de constituyentes, el exCongreso no contaba con todas las condiciones para trabajar de manera concreta, por lo que manifestó que las "señales de colaboración concretas no las tuvimos cuando la necesitábamos. Costó mucho tiempo para que eso se estabilizara".

"Nosotros asumimos que estábamos llegando a una casa diferente, y yo también vengo de un mundo mapuche que tiene su protocolo: yo no voy a una casa cuando no me invitan", añadió.

"Yo no fui invitada, esa es mi situación", recalcó.

El futuro de la Convención con Boric

Sobre lo que viene para el organismo con el Presidente electo, Gabriel Boric, afirmó: "Él ha manifestado su posición como Presidente de apoyarnos, de acoger el trabajo de la Convención Constitucional, de respetar nuestra autonomía. Es su opinión como Presidente".

Sin embargo, precisó: "Nosotros estaríamos conformes si es el Gobierno del próximo Presidente el que se compromete con nosotros, porque no es solo el Presidente, es el Gobierno".

"Hay un trabajo que hacer porque ingresa un nuevo parlamento con el que nosotros tenemos que interlocutar en función de lo que estamos trabajando. Tenemos el plebiscito de salida, el tema de los recursos, de la información respecto a qué es la Convención para darlo a conocer a la sociedad, y necesitamos medios oficiales", explicó.

"El Gobierno tiene que comprometerse en términos de dar a conocer por qué es tan importante esta Convención y cuáles son los sellos que tiene, porque hemos tenido un periodo muy difícil por la información que fue muy permeada por bots y noticias falsas", afirmó.

