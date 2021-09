Cuarto retiro: Diputados dan luces de cómo podría ser aprobado el proyecto

Tras la aprobación en general del proyecto que establece retiro de fondos de pensión del 10% y del 100% por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara, diversos parlamentarios se refirieron al debate en torno a las iniciativas.

En este sentido, varios de los legisladores dieron cuenta de que se están realizando conversaciones al interior del Congreso en pos de lograr un acuerdo que pueda permitir la aprobación de un proyecto en este sentido.

¿Qué dijeron los parlamentarios?

El diputado Marcos Ilabaca, quien preside la Comisión de Constitución, señaló que "estamos avanzando y conversando con algunos parlamentarios en orden a poder presentar un proyecto que efectivamente concite el apoyo mayoritario de toda la Cámara de Diputados, que es lo que necesitamos".

En este sentido, indicó que "la primera valla es pasar la discusión particular en la Comisión, para después poder presentar el proyecto a la Sala y esperamos tener el mayor apoyo posible, y poder contar con este apoyo para las familias".

Leonardo Soto

En la misma línea, el diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, sostuvo que "la exacta fórmula la vamos a tener que construir en los debates que vienen".

"La primera pregunta que uno podría responder es si este cuarto retiro va a ser idéntico a los retiros anteriores, pareciera que las circunstancias del país son distintas y hoy día al parecer no se tienen todos los votos oficialistas", sostuvo.

En este sentido, agregó que "por un criterio de realismo, pero sin renunciar al cuarto retiro, probablemente tendrá que buscarse una fórmula que permita recoger votos oficialistas que le den viabilidad en la votación en Sala y nosotros vamos a tener que tener la flexibilidad para ir adaptando este cuarto retiro en su diseño original".

Lo anterior, dijo, "para recoger los apoyos parlamentarios oficialistas que existen, son muchos, pero habrá que consultarlos para poder definir exactamente cuál es la fórmula de un cuarto retiro".

Miguel Mellado

Desde Chile Vamos, en tanto, el diputado Miguel Mellado realizó un llamado a que el proyecto también pase por una comisión técnica en economía.

Pese a lo anterior, dio luces de un escenario en el que eventualmente podría votar a favor de la iniciativa como la que se discute actualmente.

"Si a mí me preguntaran cuál es el ideal si es que sale un proyecto del 10% bien redactado de la Comisión y pasa por una comisión técnica, además para tener una buena Comisión en Sala, es que este retiro no pudiera hacerse este año, sino que en marzo del próximo año para no apretar la economía", señaló.

Paulina Núñez

En tanto, la parlamentaria de RN Paulina Núñez, quien también integra la Comisión de Constitución, confirmó este jueves que apoyará el proyecto de cuarto retiro de fondos.

"Así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la Sala la próxima semana, que es donde me corresponde", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Jorge Alessandri

En tanto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) reiteró su rechazo a la medida, aunque destacó que hay inquietud en algunos parlamentarios oficialistas por las ayudas del Estado y su alcance.

"Le hemos pedido al Gobierno que busque otras alternativas, porque la discusión de fondo es que hay parlamentarios que sienten que el IFE Universal no está llegando a todas las personas que lo necesitan o con la extensión que lo necesitan", sostuvo.

Tras esto, agregó que "en estos días estoy seguro que veremos alguna propuesta gubernamental de prolongar un IFE Laboral, de aumentar un IFE, de discutir la pensión básica solidaria, para que esos diputados que tienen dudas de cómo votar puedan reconsiderar y terminar rechazando el dañino cuarto retiro".

Ver cobertura completa