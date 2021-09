Diputada Paulina Núñez se desmarca del oficialismo y anuncia que votará a favor del cuarto retiro

¿Qué pasó?

La diputada Paulina Ñúñez (RN) anunció que votará a favor del cuarto retiro de fondos de pensiones, alineándose con la oposición y no con la bancada oficialista.

El proyecto comenzó su tramitación este miércoles 1 de septiembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia en la que fue aprobada en general.

Pese a que se creía que los diputados del oficialismo que forman parte de la comisión se habían alineado para bloquear la iniciativa, Núñez dejó en claro cuál será su votación en la Sala de la Cámara.

¿Qué dijo Paulina Núñez?

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Núñez señaló que "así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la Sala la próxima semana, que es donde me corresponde".

A pesar que ella es integrante permanente de la Comisión, durante la votación en general fue reemplazada por Karin Luck (RN), quien votó en contra.

Al respecto, la parlamentaria indicó: "Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir. Y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma", añadió.

Finalmente, manifestó que "voy a responder por mi voto, y mi voto será a favor de este cuarto retiro que, no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las Pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante. Esa votación será pública la próxima semana".

