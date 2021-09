Mujer vive con cuatro personas, con el ingreso de $400 mil de su marido y asegura tener miedo de jubilar

Gladys es una mujer que actualmente vive con cuatro personas y que debe costear los gastos de su hogar con el ingreso de $400 mil que recibe su marido. En estas condiciones asegura que es poco lo que puede hacer, ya que ella tuvo que incluso dejar su trabajo.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la afectada reveló que ha recibido los bonos IFE y que también ha hecho uso de los tres retiros del 10% de fondos de AFP, que le han ayudado económicamente en los últimos meses.

Pese a esto, la mujer señaló que suele salir con $10 mil a la calle, cantidad de dinero que es insuficiente. Con todo, afirmó que tiene miedo de jubilar por el hecho que recibirá una baja pensión.

El relato de Gladys

En primera instancia, Gladys indicó que "es mi marido el único que trabaja en la casa. Resulta que yo trabajaba, pero ahora no puedo trabajar".

Acerca de los integrantes del hogar, la entrevistada sostuvo que "vivimos cinco, mi nieto, mi hija, mi otra nieta, mi marido y yo... No puedo hacer nada con $10 mil porque se va. Si recibo mi plata o si recibe la plata mi marido, tengo que estar poco menos que sacando de ahí para pagar las cuentas que debo, la luz, el agua... que son otras cosas que tengo que hacer".

"A veces uno trata de ir poco menos que 'limosneando' la plata que uno tiene. Dígame usted, una persona que trabaja y tiene su sueldo, que trabaja y trabaja, ¿con qué plata va a jubilar?, no puede jubilar porque la plata no le alcanza", manifestó.

"Estoy de acuerdo con el 10%"

Por otra parte, Gladys aclaró que "yo estoy de acuerdo con el (retiro) del 10%, porque con eso hacemos algo más... Con eso podemos sobrevivir un poco".

"Gente que no tiene qué comer... yo me pongo en el caso de ellos. El Presidente ¿qué hace?, se guarda, no sale a dar la cara, ese es el problema que tiene, no en un Presidente que dé la cara", sentenció.

