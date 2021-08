Desde recurrir al TC al aumento de créditos hipotecarios: las advertencias del Gobierno por cuarto retiro

El próximo 1 de septiembre la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados retomará la discusión del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, pese a las críticas de algunos sectores.

Uno de los principales opositores a la iniciativa ha sido el Gobierno, desde el Presidente de la República, Sebastián Piñera hasta sus ministros.

Piñera no descarta acudir al TC

Al respecto, el Mandatario señaló que "el cuarto retiro, si se produce, va a significar que se va a haber extraído de los fondos de pensiones 70 mil millones de dólares y eso significa que 6 millones de personas van a quedar sin ahorros previsionales".

Con respecto a recurrir al Tribunal Constitucional, dijo que "por supuesto que es un instrumento que está en la Constitución. Yo como Presidente juré respetar y hacer respetar la Constitución. Espero no tener que tomar esa decisión porque yo espero que la responsabilidad, la coherencia, vuelvan a ser parte de la política chilena".

"Conviene mucho más un IFE Universal"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también manifestó su rechazo al proyecto, ya que en la actualidad no habría motivos para aprobar un nuevo retiro.

"Los argumentos que se ocuparon para el primer, segundo y también el tercer retiro, era que se necesitaban esas lucas porque no era suficiente lo que se estaba entregando por parte del Estado", indicó.

"Hoy, hacer un cuarto retiro implica que casi 6 millones de personas se iban a quedar con cero pesos y obviamente conviene mucho más un IFE Universal más un IFE Laboral. Eso es mucho más potente, es plata del Estado y no de las personas", agregó.

"Es una idea cuatro veces más mala que el primer retiro"

En esa línea, el ministro de Economía, Lucas Palacios, planteó un cuarto retiro que no se justifica "por ninguna parte. Yo pienso que este cuarto retiro es una idea cuatro veces más mala que el primer retiro".

"No le veo nada bueno porque están habilitadas las ayudas por parte del Estado que son muy significativas, porque tenemos que mejorar las pensiones y no seguir debilitándolas, porque tenemos que ir reactivando la economía y el empleo. Entonces no le veo lo bueno por ningún lado", agregó.

Pérdida de los ahorros

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió a los efectos que el Gobierno prevé en caso de concretarse un cuarto retiro de fondos, así como en el caso de una extracción total de saldos.

Melero destacó que "recuperar este ahorro, significa que cada trabajador y trabajadora en Chile debería cotizar un promedio de 6,8 años más", manifestó.

En referencia al proyecto, sostuvo que su aprobación destruiría "todo el esfuerzo contributivo de décadas de los chilenos e hipoteca definitivamente la posibilidad de construir un sistema de pensiones más justo, solidario y suficiente".

"No son la mejor manera de ir en auxilio de las personas afectadas"

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, expresó hace unos días que "hemos sido y vamos a seguir siendo consistentes en el sentido que nos parece que los retiro aun cuando sean acotados no son la mejor manera de ir en auxilio de las personas afectadas por la pandemia".

"Creemos que haber extendido el IFE, la vigencia de estas transferencias directas, es la política pública de auxiliar a las familias", planteó.

"Podemos tener impactos muy relevantes"

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, abordó el debate en torno al proyecto que establece un nuevo proceso de retiro de fondos de las AFP y dijo que "nos da la impresión de que efectivamente esto no es como el segundo y tercer retiro. Esto no es lo mismo que los otros retiros en términos económicos. Aquí podemos tener impactos muy relevantes".

"Puede tener efectos importantes en el mercado financiero y también en las condiciones para los chilenos", recalcó Cerda y agregó que un nuevo proceso de retiro traería un "aumento de créditos hipotecarios. Hasta el 25% es muy importante, eso lo van a sentir los chilenos, lo van a sentir de inmediato en sus bolsillos".

Ver cobertura completa