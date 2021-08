Ministro de Economía por cuarto retiro: "Es una idea cuatro veces más mala que el primero"

Este viernes el ministro de Economía, Lucas Palacios, manifestó su rechazo al proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que ya inició su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En radio Infinita, el secretario de estado señaló que no se justifica "por ninguna parte. Yo pienso que este cuarto retiro es una idea cuatro veces más mala que el primer retiro".

"No le veo nada bueno porque están habilitadas las ayudas por parte del Estado que son muy significativas, porque tenemos que mejorar las pensiones y no seguir debilitándolas, porque tenemos que ir reactivando la economía y el empleo. Entonces no le veo lo bueno por ningún lado", indicó.

Rechazo del Gobierno

Cabe señalar, que el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, recientemente también se manifestó en contra de una nueva extracción de la AFP: "Hoy, hacer un cuarto retiro implica que casi 6 millones de personas se iban a quedar con 0 peso y obviamente conviene mucho más un IFE Universal más un IFE Laboral. Eso es mucho más potente, es plata del Estado y no de las personas".

"Lo que tenemos que hacer en vez de sacar la plata de las pensiones, es aprobar la reforma de pensiones", manifestó.

Por otra parte, el Presidente Sebastián Piñera, no descartó recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto.

"Por supuesto que es un instrumento que está en la Constitución. Yo como Presidente juré respetar y hacer respetar la Constitución", reflexionó.

Finalmente, aseguró que "vamos a analizarlo. Espero no tener que tomar esa decisión porque yo espero que la responsabilidad, la coherencia, vuelvan a ser parte de la política chilena".

