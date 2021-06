Padre canta en las micros para mantener a sus hijos y sueña: "Necesitamos una vivienda"

¿Qué pasó?

Una historia de lucha y de esperanza es la de Marco Hermosilla, un padre quien por estos días trabaja cantando en las calles junto a uno de sus cinco hijos para mantener a su familia y lograr un sueño que busca cumplir con urgencia: Tener una casa propia.

Esto porque vive de allegado en una parcela de sus papás en Lampa, que le impide tener a su cuidado a uno de sus hijos, Emanuel, quien no ve hace casi año, ya que producto a una enfermedad no puede tenerlo en su actual vivienda porque necesita cuidados especiales.

"Mi hijo está en un hogar y casi un año que no lo veo por la pandemia. Él está enfermo, cumple 2 años ahora el 4 de septiembre. Nació prematuro y le dio una hemorragia cerebral y tuvo un infarto al cerebro y quedó con una sordera", relata sobre el complicado momento.

"Lo que más necesitamos es una vivienda"

Marco Hermosilla, en conversación con el matinal Mucho Mega, se emocionó al relatar su historia y al ver a sus hijos.

Comenzó señalando que "antes vivíamos en Quilicura y ahora en Lampa en una casa de palos. Es una mediagua que le dieron a mi mamá y me hice dos piezas atrás".

Su meta es tener un hogar sólido para poder albergar su hijo enfermo y a toda su familia.

"Recibimos el IFE, pero no alcanza, porque tengo que apartar para una vivienda, para las comidas. Yo vivo como allegado. Me las tengo que ingeniar. Del bono, un poco guardamos para una casa", añadió.

"Lo que más necesitamos es una vivienda o un arriendo y estamos juntamos para eso y poder tener a mi hijo. No me lo quieren pasar si no tenemos una vivienda sólida porque a veces convulsiona y necesita una máquina de oxígeno", agregó Marco.

Sobre su trabajo en las calles, aseveró que "yo era guardia y desde que nació mi hijo se me complicó todo. Debía ir a verlo y no tenía dónde dejar a mis otros niños. Me fui del trabajo y empecé a cantar en las micros para llegar con el sustento a la casa".

"Quiero que mis hijos tengan agua calentita"

La situación para Marco Hermosilla es complicada, pero admite que tiene fe y que su lucha no cesa por su familia y sus hijos.

"Dios y la fe es lo que más me ayuda. Yo no soy nada, pero él me da la fuerza por mis hijos y pienso positivo y digo 'todo va a estar bien'. Mi hijo, cuando estaba en incubadora, el doctor me dijo que 'si respira un poquito mal, puede morir, así que no te ilusiones', pero confié en Dios y dije no importa. He luchado, he vendido, pero a mi hijo no le ha faltado nada, pero no tenemos vivienda", recalcó.

Sobre su deseo y su sueño a futuro, Marco fue claro en reseñar "quiero que mi hijo tenga una pieza y tenga agua calentita. Ahora tenemos un tambor de agua para bañarnos en la semana, les caliento en una olla para que se bañen. Por eso necesito una casa, para tener a mi hijo conmigo".