¿Qué pasó?

Un brutal hecho ocurrió durante la noche del martes en la comuna de San Bernardo, luego que un hombre fuera hallado muerto junto a sus dos hijas de 3 y 11 años en esa zona de la capital.

Hasta el momento, se investiga un presunto parricidio y posterior suicidio por parte del padre, aunque la investigación sigue a cargo del Ministerio Público, que busca esclarecer las causas de lo sucedido.

La propia Fiscalía informó que se está a la espera de un informe pericial y los detalles de la autopsia de las víctimas.

También se descartó denuncias por violencia intrafamiliar, luego que se especulara con aquello tras el brutal hecho. En paralelo a la investigación, el propio hermano e hijo del presunto autor del crimen revelaron algunos detalles respecto a su personalidad y su rol como padre.

"Él le tenía prohibido a mi hija que yo viera a mis nietas"

Quien también se refirió a este hecho fue Ingrid Álvarez, abuela materna de las pequeñas, quien comentó el trato que tenía con el sujeto antes de su muerte.

"Estamos shockeados todos como familia, como abuela. No conocía a mis nietas chicas, él no me dejó nunca verlas", explicó.

Asimismo, dejó en claro que "él le tenía prohibido a mi hija que yo viera a mis nietas. Por su hermano, él tenía conflictos como hermano, pero el pato lo pagamos nosotras".

"Ella me contaba anoche 'mamá él quería cambiar pero ya cuando no había nada, cuando yo ya no lo quería'", agregó consternada la mujer.