La Fiscalía de Chile se refirió durante la mañana de este miércoles al presunto parricidio y suicidio ocurrido en la comuna de San Bernardo, donde un hombre fue hallado muerto junto a sus hijas de 3 y 11 años.

Respecto a este tema, el fiscal Pablo Sabaj, entregó detalles acerca del procedimiento liderado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), que busca esclarecer las causas del fatal suceso.

"No existen causas de VIF"

En este sentido, el persecutor informó que "se encontró en el lugar un revolver, no inscrito, además el fallecido tampoco tenía autorización de tenencia para armas".

"En la actualidad, se está a la espera se está a la espera de varios informes periciales, entre ellos, la autopsia de los fallecidos", explicó Sabaj.

En tanto, dejó en claro que "se constató que no existen causas de violencia intrafamiliar que precedan esta situación, denunciadas por alguna persona, concretamente por la madre de las menores".

¿Qué dijo la familia del presunto autor del crimen?

En medio de la investigación, la familia del presunto autor del crimen decidió hablar con la prensa y entregar detalles acerca de su vida personal.

El primero en hacerlo fue Luciano, hijo del sujeto, quien en conversación con el matinal Mucho Gusto dejó entrever una posible infidelidad por parte de la expareja de su padre.

Posteriormente, el propio hermano del individuo y tío de Luciano, reveló en entrevista con Chilevisión que "el era callado, se dedicaba 100% a sus hijas y a sus otros hijos que tenía con una expareja".

"Nunca mostraba muchas emociones, no salimos después del trabajo. Él no iba a fiestas, no tomaba alcohol. Era estricto", agregó.

