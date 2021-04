Impacto generó el presunto parricidio y suicidio ocurrido en un domicilio en San Bernardo, donde un sujeto fue encontrado muerto junto a sus dos hijas pequeñas.

El hecho aún está siendo investigado, sin embargo, al interior del inmueble, se encontró el arma que el hombre habría disparado contra las niñas para luego quitarse la vida.

Luciano, hijo del sujeto reveló en Mucho Gusto algunos antecedentes sobre la vida de su padre, en los que deja entrever una posible infidelidad por parte de su pareja.

El joven señaló que su padre y la madre de las niñas llevaban 16 años de relación y que nunca se separaron, pese a que según él, ella mantenía una relación paralela.

"Yo sabía que él tenía problemas con su novia actual, que ella andaba leseando con otro tipo (...). Los tenía engañados a los dos, al otro tipo le decía que no estaba con él y a mi papá le decía que no estaba con nadie, que solamente lo quería a él, cosa que era mentira”, sostuvo.

Luciano señaló que incluso, debido a los problemas, las niñas estuvieron viviendo con él un tiempo, ya que la madre habría desaparecido en dos ocasiones por varias horas.

"Después llegó con los carabineros a mi casa para llevarse a mis hermanas, diciendo que mi papá la maltrataba y que le pegaba a las chiquillas, cosa que no era así", aclaró.

Con respecto a supuestos hechos de violencia intrafamiliar, Luciano dijo que “es totalmente mentira eso, ella quería llevarse a las niñas de mala manera. No intentó hablar de buena forma, lo único que hizo fue ir a los carabineros, después que desapareció todo el día, diciendo puras mentiras, diciendo que le pegaba, cosa que nunca fue".

"Llegar a esto no es una solución"

Por otro lado, indicó que luego de enterarse de lo sucedido "quedé en shock, no me salían las lágrimas en ese momento, tenía solamente rabia con él".

Contó además que "las últimas dos semanas estaba triste, estaba faltando a la pega, teníamos que traerle nosotros comida para que comiera porque no quería comer", lo que se habría debido a los problemas con su pareja.

“No me explico cómo pasó, por qué lo hizo, cómo no fue valiente para confrontar las cosas y estar con nosotros (...). Llegar a esto no es una solución, solamente es escapar de un problema", concluyó.

