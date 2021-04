Carabineros logró dar con el paradero de la madre de las dos niñas que fueron encontradas muertas junto a su padre en un domicilio en San Bernardo, en lo que sería un caso de doble parricidio.

Desde la policía uniformada informaron que la mujer fue derivada a una unidad policial para que fuera contenida.

El comandante Alen Valderrama, de la prefectura Maipo, señaló que las causas del hecho están siendo investigadas pero que “se logró dar con el paradero de la madre y está siendo tratada y contenida por personal de Carabineros en una de nuestras unidades de la comuna”.

Por su parte, el prefecto Jorge Márquez de la PDI indicó que los cuerpos tienen "impactos balísticos" y "que no habría participación clara de terceros".

Además, señaló que se halló un arma en el lugar de los hechos y que todo indicaría que se trata de "un parricidio con un posterior suicido".

El hecho

Efectivos policiales llegaron cerca de las 21:00 horas al inmueble ubicado en San Bernardo tras recibir el llamado de vecinos que denunciaron música con volumen alto y ruidos.

Al llegar a la vivienda, Carabineros encontró tres cuerpos correspondientes a un sujeto de 41 años y a los de sus hijas de 3 y 11 años.

"Me llega a doler el corazón"

Un vecino del sector comentó que “se escucharon tres balazos, pero no pensamos que iba a pasar eso. No sé al hombre qué se le pasó por la mente, me llega a doler a mí por las niñas”.

“Yo también tengo hijas y me llega a doler el corazón de pensar que están muertas las niñas”, añadió.

