Conmoción ha provocado el presunto parricidio y suicidio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la comuna de San Bernardo, donde un hombre fue hallado muerto junto a sus hijas de 3 y 11 años.

El suceso todavía se mantiene en investigación por parte de las respectivas policías, aunque ciertos miembros de la familia del sujeto han entregado algunos detalles sobre cómo fueron sus últimos días.

Primero fue su hijo, Luciano, quien en conversación con el matinal Mucho Gusto dejó entrever una posible infidelidad por parte de la expareja de su padre.

Más tarde, Cristian, hermano del presunto autor del fatal hecho y tío de Luciano, reveló detalles acerca de su personalidad y desmintió a la expareja, quien señaló encontrarse primero con la escena del crimen.

"Él era callado, se dedicaba 100% a sus hijas"

En entrevista con Chilevisión, Cristian comentó que "esa es una gran mentira, ella nunca estuvo acá. Ella los abandonó el lunes, ni siquiera tuvo respeto por sus hijas".

Además, indicó que fue él quien decidió visitar a su hermano, en compañía de otro familiar, luego de llamarlo por teléfono y no obtener respuesta.

"Él era callado, se dedicaba 100% a sus hijas y a sus otros hijos que tenía con una expareja", explicó.

Posibles problemas amorosos

En tanto, sostuvo que su hermano estaba pasando por algunos problemas amorosos, pero descartó la posibilidad de que sufriera depresión.

"No se notaba depresivo. Yo salía tranquilo porque uno lo veía bien. Pero llegar a ese punto... no me cabe cómo llegó a ese punto", recalcó.

Por otra parte, dio a conocer parte de lo que fue su infancia y la especial crianza que tuvieron ambos cuando eran más pequeños.

"Nunca mostraba muchas emociones, no salimos después del trabajo. Él no iba a fiestas, no tomaba alcohol. Era estricto", expuso.

Agregó que "siempre estuvo ahí con ellos (con sus hijos), por eso todavía no puedo, no me cuadra lo que vi, lo que pasó, no puedo llegar a entender".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

