¿Qué pasó?

El exdiputado Ricardo Rincón se refirió durante la tarde de este sábado a la detención que se efectuó en su contra, luego de ser sorprendido circulando en cuarentena, específicamente en la Plaza Las Cabras, en la región de O'Higgins.

El excongresista argumentó a Meganoticias que, al momento de ser detenido por Carabineros, se encontraba verificando el estado de la publicidad para su campaña para asumir como gobernador regional.

"No estoy haciendo campaña"

"Es un control que hace Carabineros permanentemente en la carretera, en este caso en la plaza, y según la información de ellos no podemos recorrer o verificar nuestra publicidad que está autorizada en terrenos privados", explicó.

Consultado por una publicación en redes sociales sobre una actividad que pretendía realizar en plena cuarentena por coronavirus, aseguró que "no estoy haciendo campaña, estoy recorriendo distintos sectores".

"Si usted recorre un poco más allá, tengo publicidad en terrenos privados, las típicas gigantografías que se permiten en terrenos privados y estoy recorriendo toda la línea de esta carretera para ver si efectivamente está o no está", sostuvo el candidato a gobernador.

En este sentido, manifestó que "se me había dicho que estaba en el suelo, y yo no tengo publicidad en el suelo, entonces fui y de hecho Carabineros me autorizó allá en Machalí. Tuve cordón sanitario, pregunté y pude ir a verificar, y efectivamente no está mi publicidad en el suelo ni se ha caído a la calle".

"No existen brigadistas"

Respecto a los brigadistas, quienes son los encargados de concretar esa labor, Rincón expuso que "no están autorizados, no existen brigadistas, por lo tanto no puedo pedirle a nadie, salvo yo, que me dijeran si había publicidad mía en la calle, que era un peligro. Fui a verificar y no era efectivo".

El exdiputado recalcó no estar haciendo campaña y explicó que "de hecho, ningún parte de Carabineros dice que he estado haciendo campaña".

Finalmente, en relación a si llevaba algún documento que respaldara su situación, agregó que "no existe un permiso especial, lamentablemente no se ha creado. No existe un permiso especial para verificar publicidad".

Parte policial

El parte policial de la detención de Rincón indica lo siguiente:

"Fue Detenido por Art. 318 el candidato a Gobernador por Cachapoal Ricardo Rincón González a las 16:30 hrs, en la plaza de Armas de la comuna de Las Cabras luego de un control realizado por Carabienros de la subcomisaria, luego de que funcionarios de Salud diera cuenta a Carabineros de la Subcom. Las Cabras indicando que controló en el sector plaza de Armas a don Ricardo Rincon González, quien al consultar por su permiso para transitar en la vía pública hace presente su condición de candidato a gobernador exhibiendo como su permiso de tránsito un documento emanado del Servel que le permite transitar con fines de su campaña electoral siendo este permiso inválido debido al cese de las campañas hasta el día 29 de Abril según lo publicado en el diario oficial el día 7 de ese mismo mes manifestando que se trasladaba desde Rancagua recorriendo las comunas para verificar su propaganda instalada en terrenos particulares, motivo por el que se procede a su detención. El detenido fue apercibido por el art. 26 del Codigo de procedimiento Civil y se le instruyó sumario sanitario".

Ver cobertura completa