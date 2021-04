A un supermercado de la comuna de Ñuñoa llegó una madre para intentar hacer compras, pero a pesar de tener sus permisos le fue prohibida la entrada por llevar a su hijo en coche.

La denuncia de la madre se viralizó a través de instagram por un video en el cual se muestra a su hijo en un coche completamente sellado mientras otros usuarios la defendían.

El video

“En espacios cerrados los niños no pueden entrar”, dijo uno de los funcionarios del supermercado en el registro.

Guardia de supermercado @Unimarc ubicado en Irarrázaval con Manuel Montt en Ñuñoa, le prohibe la entrada a una madre que contaba con su respectivo permiso x su bebé en coche. Es cierto que está prohibido el ingreso de menores en recintos cerrados? pic.twitter.com/L6NYXPn5Au — Claudia Calderón Esquivel (@Clauditacales) April 10, 2021

María Cristina, la madre a la cual le fue prohibido el ingreso, relató que previamente había solicitado que "por favor la dejaran comprar".

"Vivo sola, mi familia es de Chillán, estamos en pandemia y no pueden venir a ayudarme”, explicó a Meganoticias.

Además, la madre sostuvo que su hija padece de alergia alimentaria. "No puedo ir a cualquier supermercado a comprar, aquí está la leche que mi hija necesita. Tendría que ir a otros que quedan en el centro de Ñuñoa, pero no me quiero exponer”, se lamentó.

Fuera de la norma

Meganoticias confirmó que lo que está haciendo aquel supermercado no está dentro de la norma. Javier Oportus, capitán de Carabineros, aseguró que "no se le puede negar la entrada a niños a centros de abastecimiento, quienes no deben presentar un permiso".

El plan #PasoAPaso NO IMPIDE a madres o padres asistir con sus hijos a actividades esenciales, tal como fue el caso denunciado hoy en @meganoticiascl de María Cristina, con quien ya estamos en contacto. El supermercado cometió una falta q no debe volver a ocurrir en ningún lugar. — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) April 10, 2021

María Cristina sostuvo que desde el supermercado fue contactada por el gerente zonal.

“Me dijo que la información estaba mal dada, que él pedía disculpas y que iba a estar a primera hora de la mañana en mi departamento, que está al frente del supermercado”, pero eso no aconteció.

“No he recibido noticias de nuevo de él, y el supermercado no se ha disculpado, a mi lo que me interesa es que me dejen entrar”, aclaró la mujer.