En entrevista con Meganoticias Alerta, el infectólogo de la Clínica Alemana, el doctor Sebastián Solar, se refirió al aumento de contagios por coronavirus en Chile y al estado de la red de salud ante la alta demanda de pacientes.

En este contexto, el experto señaló que el alza de casos no solo afecta a la población más adulta, sino también a los más jóvenes, que han llegado con diversos diagnósticos a atenderse a los recintos médicos.

El médico, además, hizo mención al Síndrome inflamatorio Multisistémico (PIMS), asegurando que no solo afecta a niños, sino también a adultos.

Cabe señalar que este sábado el Minsal entregó nuevas cifras sobre el Covid-19, registrándose más de 8 mil contagios en las últimas 24 horas.

Coronavirus en la gente más joven

Solar manifestó que "la franja de gente más joven, de menores de 60 años, de 20 años inclusive, y que tiene mucha menos carga de enfermedad, están llegando como pacientes y con cuadros graves".

"La gente con cuadros leves se está testeando y aislando en su casa (...) Estamos viendo una dinámica de transmisión en población más joven porque es la que tiene más movilidad, que hace como transportadores del virus hacia donde vvien o se desplazan", afirmó.

Asimismo, dijo que "llegan pacientes que no esperábamos, de acuerdo a lo que conocíamos en la primera ola. Arriban en condiciones de paciente crítico, que no tiene enfermedades cardiovasculares o que no corresponden al grupo de edad de adulto mayor".

PIMS en Chile

Respecto al PIMS, el médico informó que "es un cuadro que afecta principalmente a población joven y puede ocurrir también en adultos (...) Hay que tener mucha atención".

"Hay que reconocerlo precozmente y afortunadamente ocurre en un número pequeño, puede ser grave, y estando bien reconocido y con soporte de tiempo, hay una recuperación, al menos, del punto de vista de mortalidad que es favorable", sostuvo el doctor.

A su vez, explicó que "hay que tener los ojos abiertos para la consulta precoz y para no sobreponderarlo. La falla respiratoria sigue justificando la gran cantidad de pacientes que entra a las Unidades de Cuidados Intensivos".

Camas críticas

En relación a las camas críticas y el aumento de pacientes hospitalizados, expuso que "si la pregunta es si hay una condición de saturación, la respuesta es que sí la hay. Estamos en una situación que no tenemos holgura y que estamos muy apretados de capacidad para poder responder en todos lados".

"La mortalidad de un paciente que está conectada a un ventilador mecánico puede llegar al 50% o más, así de grave y severo es. Y la recuperabilidad de la gente que sale del ventilador mecánico, puede ser de salir vivo, pero con secuelas y necesidad de rehabilitaciones largas y complejas", sentenció.

