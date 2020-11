Aseguraron que es una “burla para los chilenos” y que no están “dispuestos a votar el proyecto de retiro del 10%”, que prontamente será discutido en la Cámara de Diputados.

A través de un documento de tres páginas, nueve diputados de Chile Vamos, entre ellos, Álvaro Carter, Tomás Fuentes, Jorge Durán y Erika Olivera, pidieron al Gobierno modificar la propuesta del segundo retiro y no cobrar impuestos.

¿Qué dijeron?

“Sabemos que los ciudadanos no deben pagar esta crisis con el dinero de sus pensiones, pero en el entendido que el Estado llega tarde con ayudas a la población y que son insuficientes, ¿qué hacer?. No podemos y no debemos permitir esto. Creemos que se pueden cobrar impuestos a aquellos que deseen retirar ese 10%, pero excluyendo a quienes están entre el primer y cuarto tramo del impuesto”, solicitan.

Un proyecto que se discute en la comisión de Trabajo y donde parlamentarios ya presentaron modificaciones para eliminar esta polémica medida.

“La realidad es que el Estado por medio del Gobierno, (nuestro gobierno) no llegó a tiempo; las ayudas fueron con letra chica y muy confusas porque debiesen haber estado enfocadas para todos por igual, ya que el país está sufriendo completamente y por todos lados. La ayuda no puede ser fragmentada porque la necesidad y sufrimiento no son medibles”, apunta el texto.

En esa línea, el diputado independiente, el ex UDI Álvaro Carter, dijo que, “encuentro muy malo que exista letra chica y que las personas que ganan 700 mil pesos tengan que pagar impuestos. Yo le hablo al ministro Briones, por favor terminemos con esto, no podemos seguir castigando a la clase media”, sostuvo.

La opinión de Álvaro Carter

Mientras que el RN, Tomás Fuentes: “No estamos de acuerdo con la medida de La Moneda. Tenemos que llegar a un acuerdo y le pedimos al Ejecutivo retirar esta indicación que solo perjudicará a la clase media”.

La postura de Tomás Fuentes

Conoce el docuemtno completo