¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, se logró rescatar a una pareja de ciclistas que se había perdido en una excursión camino a Farellones, en la Región Metropolitana.

El capitán Pablo Carvajal, oficial de ronda de la Prefectura Andes, entregó más detalles acerca de este procedimiento.

El rescate

"Gracias al protocolo de intervención que se mantiene con Onemi, se tomó contacto con el personal de GOPE y se logró rescatar a estas personas en el sector del cerro correspondiente a camino a Farellones", comunicó el uniformado.

Carvajal indicó que "por suerte estas personas resguardaron la batería de sus celulares, manteniendo contacto con personal de Carabineros que lograron llegar a su ubicación a través de las coordenadas".

"Ellos solamente contaban con líquido, ya que esta actividad era solo por el día, no contemplaba quedarse en horas de la noche" aseguró.

En relación a las razones por las que se produjo este hecho, el oficial dijo que "ellos se quedaron atrás y una vez que el grupo llegó al punto donde finalizaba este lugar, estas personas no llegaron, ahí fue cuando el guía informó a Carabineros y se inició la búsqueda".

La excursión

Respecto a la excursión, Carvajal explicó que se trataba de una convocatoria por redes sociales, donde se invitaba a realizar una travesía desde el Cajón del Maipo a la ruta Farellones.

Además, dijo que "este grupo que ellos tomaron no contaba con las medidas del caso, es decir, solo se inscribían y no mantenían antecedentes. El guía que manejaba esta actividad solamente iba adelante, no llevaba a personas que quedaran atrás".

Declaraciones de los ciclistas

Los ciclistas afectados por este incidente comentaron que "perdimos la huella del camino, tuvimos que hacer una fogata porque ya el frío era bastante extenso".

"Para esta ruta hay que ir muy preparado, hay que saber a lo que uno va (...) Uno es ciclista, pero no tiene conocimiento sobre este tipo de obstáculos", se agregó.