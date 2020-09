El Gobierno mantiene firme su postura de rechazo a un segundo retiro del 10% de los fondos AFP. En esta oportunidad, el ministro vocero Jaime Bellolio sostuvo que la iniciativa es incompatible con la reforma a las pensiones que busca impulsar el Ejecutivo.

Según expresó el secretario de Estado, el proyecto que se encuentra en comisión afectará ahora a los ahorros de la clase media tras dejar en cero las cuentas de una parte de los cotizantes.

¿Qué dijo Bellolio?

“Estamos diciendo que hacer una reforma a las pensiones, que quiere mejorar las pensiones a futuro, pero al mismo tiempo estar sacando dinero de los fondos, lo que hace es disminuir las pensiones, por eso es incompatible”, expuso el ministro a radio ADN.

Respecto a los destinatarios de la iniciativa, comentó que “cuando se hace el primer retiro del 10% hay millones de personas que quedan con cero pesos en sus cuentas, y las personas que podrían hacer un nuevo retiro no son las más vulnerables, son las familias de clase media, que es a quienes apunta la reforma (de pensiones) que está en el Senado“.

Reforma a las pensiones

En cuanto a la reforma previsional, Bellolio sostuvo que el Ejecutivo flexibilizó su postura sobre el 6% de cotización adicional, en el sentido de dividirlo en partes iguales entre las cuentas de cotización individual y un fondo solidario

“Después del retiro del 10% aumentó el interés de que esos 6 puntos vayan a cuentas individuales, nosotros estamos disponibles a que sea 3-3, y queremos que lleguemos a un acuerdo, porque no podemos seguir hablando de retiro de pensiones sin tocar el tema de fondo, y el tema de fondo es mejorar nuestro sistema de pensiones para que entregue pensiones dignas y no pensiones básicas que al final no alcanzan para nada, y esperamos que la oposición de el acuerdo que es como salió de la Cámara (de Diputados)”, manifestó.

