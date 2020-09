Hace casi un mes se dio inicio al mediático caso que envuelve a la familia Calderón Argandoña, especialmente a Hernán Calderón padre, su homónimo hijo y, posteriormente, a la pareja de este último, Rebeca Naranjo. El caso ha estado marcado por acusaciones cruzadas y cambios en procesos judiciales paralelos.

La siguiente es una cronología con los hechos más importantes:

Denuncia de Hernán Calderón contra su hijo

Fue el pasado 11 de agosto cuando el abogado Hernán Calderón presentó una denuncia ante Carabineros contra su hijo, Hernán Calderón Argandoña, acusando serias lesiones que lo mantuvieron internado en una clínica de Santiago.

Durante los días siguientes, el joven de 23 años se mantuvo prófugo de la justicia y, posteriormente, se conocería que la querella de Calderón padre le imputaba el delito de parricidio frustrado. Dicho tipo legal fue incluido también entre los cargos imputados por la Fiscalía.

Allanamiento al departamento de Nano Calderón

El 12 de agosto, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros encontró droga, armas y municiones, en el marco de un operativo de allanamiento en la vivienda de Hernán Calderón Argandoña.

Según detalló la defensa de Calderón Argandoña a Meganoticias, el hallazgo consistió en armas "debidamente inscritas, ya que el joven se dedica a la práctica de tiro", mientras que la droga consistía en 2 gramos de marihuana "personal y de consumo inmediato".

Denuncia de Rebeca Naranjo contra Calderón padre

El lunes 17 de agosto, la pareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, presentó una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de abuso sexual reiterado contra Hérnan Calderón Salinas.

En la acción judicial, la demandante relata una serie de episodios que habrían tenido lugar en el domicilio de Calderón Salinas, acusando tocaciones por parte del padre de su novio, además de diversos episodios de acoso que habrían desencadenado en su salida del departamento que compartían.

Querella de Calderón Argandoña contra su hijo

Durante la misma jornada del 17 de agosto, se conocieron los detalles de la querella presentada por Hernán Calderón Salinas en contra de su hijo, en donde lo acusa de parricidio frustrado, relatando el ataque protagonizado por Calderón Argandoña en su contra, utilizando un cuchillo corvo.

“Los actos de ese día no tuvieron nunca un carácter casual, considero que fue absolutamente planificado y de no ser por la presencia de todos los que me salvaron la vida, no podría estar dirigiendo estas palabras”, expresó el abogado en la querella.

Prisión preventiva en clínica psiquiátrica

El martes 18 de agosto, Hernán Calderón Argandoña fue formalizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el ataque contra su padre. Tras escuchar a los intervinientes y ver las pruebas que se presentaron en la instancia, la magistrado concluyó que la intención del joven fue quitarle la vida a su padre, por lo que compartió la calificación del delito de parricidio frustrado.

Dado lo anterior, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, atendiendo a los informes psiquiátricos presentados por la defensa de Calderón, la jueza decretó que cumpla la prisión preventiva en la Clínica El Cedro de La Reina, donde estaba internado, "hasta que sea compensado", para luego ser trasladado al centro penitenciario Santiago 1.

Los supuestos mensajes de Calderón Salinas a la novia de su hijo

El 19 de agosto, Meganoticias tuvo acceso a los supuestos mensajes de WhatsApp que Hernán Calderón Salinas le envíaba a Rebeca Naranjo, la novia de su hijo, los cuales formaban parte de las pruebas de la mujer en contra de su suegro.

Una de las capturas muestra los mensajes que le enviaba Calderón Salinas a la adolescente, en la que él le pregunta si a ella le gustaba acostarse "con alguien que ni siquiera te habla".

"No ves lo que te escribo. Bueno, te mando un gran besito de buenas noches", señala uno de los mensajes que le envió, con fecha 24 de mayo de 2020.

Trasladado a la cárcel

El pasado jueves 27 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por la Fiscalía que buscaba cambiar el lugar donde Hernán Calderón Argandoña cumplía la prisión preventiva.

El tribunal de alzada finalmente determinó que el imputado fuera trasladado hasta el penal Santiago 1 para continuar cumpliendo con la medida cautelar decretada.

Ofrecimientos a Hernán Calderón Salinas

Este martes 8 de septiembre se conocieron una serie de audios donde el abogado Cristián Opazo, conocido de Hernán Calderón Salinas y hoy cercano a la defensa de su hijo, Hernán Calderón Argandoña, le solicita desistir en la solicitud de prisión preventiva en contra de este último, a cambio del retiro de la querella de abuso sexual reiterado presentada en su contra por la pareja del joven.

“Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo y por otro lado la defensa, Mario Vargas, se desistiría de las querellas por abuso reiterado (...) Como te comento, tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado contra la polola de Hernancito", señala Opazo en uno de los registros.

Rebeca Naranjo retira la querella contra su suegro

Durante la misma jornada del 8 de septiembre se confirmaría que Rebeca Naranjo retiró la querella de abuso sexual reiterado en contra de Hernán Calderón Salinas. El documento fue presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El texto señala que “en virtud de lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, por este acto y en la representación que invisto, me desisto expresamente de la querella presentada por mi mandante el día 17 de agosto de 2020, la que dio origen a la presente causa, quien también firma en señal de aceptación”.

Calderón padre retira cargos por parricidio frustrado

Durante este miércoles 9 de septiembre se confirmó que la defensa de Hernán Calderón Salinas solicitó el cambio del delito imputado contra su hijo. En concreto, se pide la calificación de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar en vez del delito por el cual lo acusaba inicialmente, el cual, para efectos legales, tiene penas asociadas más gravosas.

Renuncia del abogado de Calderón Salinas

Inmediatamente después de presentar la solicitud de cambio en el delito imputado, el abogado de Hernán Calderón Salinas, Gustavo Riquelme, renunció a la representación de su defendido, argumentando no estar de acuerdo con la estrategia tomada.

Tras esto, se conoció que el propio Calderón Salinas asumirá su representación. "En mi calidad de abogado, asumo personalmente el patrocinio, sin perjuicio de los ya otorgados", señala el escrito.

La audiencia de revisión de medidas cautelares para Calderón Argandoña fue aplazada desde este martes 8 de septiembre al próximo lunes 14 del mes en curso.

