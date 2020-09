¿Qué pasó?

Este martes se confirmó que Rebeca Naranjo, polola de Hernán Calderón Argandoña se desistió de la querella presentada en contra de su suegro por abuso sexual reiterado.

El documento fue presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y fue firmado por su abogada María Tuane y por la propia Naranjo.

El texto señala que “en virtud de lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, por este acto y en la representación que invisto, me desisto expresamente de la querella presentada por mi mandante el día 17 de agosto de 2020, la que dio origen a la presente causa, quien también firma en señal de aceptación”.

Supuesta extorsión contra Calderón Salinas

Cabe señalar, que la información salió a la luz luego que BioBioChile revelara una serie de audios sobre una supuesta extorsión en contra de Calderón Salinas, los que habrían sido enviados antes de la formalización de Calderón Argandoña.

En ellos, una persona cercana a la defensa de su hijo, le dice que no presentarían la querella en su contra por abuso si es que él no solicitaba la medida cautelar de prisión para Calderón Argandoña.

El autor del audio sería Cristián Opazo, quien señala: "Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo y por otro lado la defensa, Mario Vargas, se desistiría de las querellas por abuso reiterado (?). Como te comento, tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado contra la polola de Hernancito”.

Posteriormente, la misma persona le habla sobre la situación de Mario Vargas, abogado de Calderón Salinas: "Si estuvieras dispuesto a hacer alguna concesión en base a lo que te estoy diciendo, que la hueá ocurra lo que tenga que ocurrir, o pudieras exigir algo, hueón, para que esto no sea tan brutal".

Ante la petición, Calderón Salinas le dijo que "lo primero que ellos tienen que hacer es retirar esa querella. Imagínate el daño que me hacen. Mis hijas no quieren nada. A mí no me hacen ningún daño, me da lo mismo, no van a poder probar nada, un supuesto agarrón de un cachete del traste y una pechuga".

"Mis hijas son las más indignadas, ellas lo único que quieren es que yo siga adelante. Que después de esto, si antes estaban emputecidas, ahora están enseguecidas", agregó.

Ante su respuesta, Opazo le dijo que "eso a Mario le afectó mucho, porque cuando yo le dije 'compadre, no está ni ahí', se le cayó todo porque era su principal fortaleza".