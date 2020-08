¿Qué pasó?

Este jueves, Rebeca Naranjo, la polola de Hernán Calderón Argandoña, se refirió a la querella que ingresó en contra del padre del joven, Hernán Calderón Salinas, por abuso sexual reiterado. Los hechos habrían tenido lugar durante este año en el departamento que compartían con el demandado.

Según relató la mujer, en septiembre del año 2019 deciden con Calderón Argandoña ir a vivir al departamento de su padre, con el objetivo de ahorrar para un viaje. "Siempre lo vi como autoridad, como un adulto preocupado", señaló.

¿Cuándo comienzan los hechos denunciados?

No obstante, en conversación con el matinal Bienvenidos, Naranjo contó cuándo y cómo comenzó a cambiar el trato de su suegro hacia ella. Esto, según cuenta, desde febrero de 2020, a través de reiterados llamados y luego actitudes que comenzaron a hacerla sentir incómoda.

"Un dia estoy en la cocina, él llega, me saluda, me pregunta cómo está todo, me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla, me toma por la cadera y me dice 'descansa'", señaló.

Tras esto, la mujer relató otros hechos constitutivos de abuso sexual que atribuye a Hernán Calderón padre, acusándolo de tocaciones en sus partes íntimas en diferentes oportunidades. Incluso, cuando tomó la decisión de irse del departamento, señala que su suegro le dice: "Yo quiero que tu seas mía, no te atreves".

Miedo

Consultada por los motivos que tuvo para guardar silencio durante estos meses respecto a estas situaciones, Rebeca señala que se debe mayormente al miedo.

"Porque sé que es una persona poderosa, y tengo miedo de que me cuestionen, de que crean que es mentira, pero yo creo que una mujer no podría mentir con algo de este tipo", apuntó. En paralelo, sostuvo que no le contó a Nano "porque siempre tuve miedo de que no me creyera o cómo iba reaccionar".

"No encontraba la manera de salir de ese departamento, pero tampoco encontraba la manera de contarle a Nano lo que estaba pasando", agregó.

Cambio de decisión

No obstante lo anterior, Naranjo cambió de decisión respecto a seguir manteniendo silencio o, al menos, a mantenerse viviendo en ese lugar.

"Tenía miedo de ir a la cocina, de ir sola al living, tenia miedo de que Nano se metiera a la tina una hora o dos horas, de yo estar sola en la pieza, me daba miedo que él fuera a entrar y me fuera a seguir tocando, o que quizás me fuera a violar", expresó.

Sospechas de Nano

Tras tomar la decisión de irse de dicho departamento, la mujer relató que las insitencias de Calderón Argandoña por saber por qué no quería volver comenzaron a intensificarse e, incluso, notó que su pololo sospechaba de su padre. Fue ahí cuando decide contarle.

"Me llené de valor y le dije que no podía regresar, me comienza preguntar 'qué pasó, qué pasó con mi papá'. Le dije que iba a ir para allá y que le iba a contar la razón por la que no podía regresar", manifestó. Dicha conversación tuvo lugar en el estacionamiento del departamento de su padre.

"Me suplicó"

"Al yo contarle, traté de disfrazar las cosas y no le conté mayor detalle, Nano me suplicó que le dijera si el papá me había tocado y siempre, siempre le mentí, siempre tuve miedo, solamente le dije que eran mensajes, y lo de ese día que me dijo si queria ser de él", relató.

Tras esto, relató que el joven subió al departamento de su padre y la llamó, activó el altavoz, y le solicitó que repitiera lo que le había contado. "De fondo escucho al señor Hernán diciendo que ella estaba mintiendo, que queria poner a su hijo en contra, yo dije que él sabía lo que había hecho", sostuvo.

"Estaba destruido"

Luego de eso, Calderón Argandoña sale del lugar, pero se rehusó a hablar con ella. "Estaba destruido con todo esto porque también decía que cómo se lo había ocultado tanto tiempo (...) Nano lo unico que esperaba era que el papá dijera lo siento, o perdón", expresó.

Posteriormente se fueron a vivir al departamento de Calderón Argandoña, donde trataron de no tocar el tema, hasta el día 11 de agosto, cuando el joven le pidió su teléfono, entró a la conversación con su padre, tomó una fotografía y salió del lugar. Ese día se produjo la agresión de hijo a padre, por la cual está imputado por parricidio frustrado.

"Es un niño que se ha criado solo"

Consultada por lo anterior, Rebeca sostuvo: "No me puedo referir a Nano, yo no justifico, pero solo trató de defenderme, tú jamás pensarías que tu papá te va a fallar de esa manera, siendo que tú a tu papá lo tienes como el mejor (...) todo tiene un por qué y obviamente Nano reacciona de esta manera por querer cuidarme o protegerme".

Finalmente, respecto a los dichos de Raquel Argandoña, quien calificó a su hijo como alguien enfermo, la pareja del joven señaló que "creo que es un niño que se ha criado solo y por eso creo que Nano me toma a mí o me protege a mí de la manera que no lo hace con nadie más, porque creo que conmigo ha llenado el vacio que ha tenido en su infancia".

