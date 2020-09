Tras quedar en libertad y acusando que fue allanada sin orden de Fiscalía, la hija de la actriz Ana María Gazmuri, Camila Téllez, relató el incidente que vivió con funcionarios de Carabineros, donde aseguró que los efectivos policiales la amenazaron por tener plantas de marihuana en su domicilio.

La situación se generó la misma jornada en que su madre, quien es la directora ejecutiva de Fundación Daya, exponía en Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

¿Qué dijo?

Tras ser liberada, explicó que "me desperté cinco para las cuatro de la mañana, con cinco carabineros en el living de mi casa. Adentro. Sin haber golpeado puertas, sin haber gritado 'aló'".

Tras el sorpresivo momento, indicó que "me dijeron 'los vecinos llamaron porque hay un ladrón, tu puerta estaba abierta, se tiene que haber metido para acá'. Les digo 'pasen, pasen'. Pasaron cinco, después entraron dos (funcionarios) más hasta el fondo de mi casa. Me dijeron 'no hay nada, no hay nada. Nos vamos'".

Sin embargo, tras ese instante contó que "cuando se van yendo, un carabinero me dice 'y las plantitas que tiene ¿Son para uso personal?'. 'Por supuesto', le dije. Ahí un uniformado con pistola desenfundada, me pide que le pase mi carnet y salió de la casa. Tras regresar me dijo: 'tienes 12 horas'. ¿12 horas para qué?, le digo. 'No sé, para tener todo al día o sacar todas tus plantas. Porque en 12 horas va a parecer el OS-7'".

Declaraciones de Camila Téllez, allanada sin orden de Fiscalía, mientras la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, @AnaMariaGazmuri, su madre, exponía en Comisión de Constitución de @Camara_cl sobre grave persecución de usuarios de cannabis. Coincidencia ?#LeyCultivoSeguro ya!!! pic.twitter.com/XBV7iujEwL — Fundación Daya (@FundacionDaya) September 4, 2020

"No me voy a esconder como una delincuente"

Lo ocurrido generó la molestia de la mujer, quien expuso que "no estoy haciendo nada ilegal, porque la ley 20.000 permite el cultivo para uso medicinal, incluso para uso personal, propio y próximo en el tiempo".

Ante el panorama, indicó que "no voy a matar mis plantas, no me voy a esconder como una delincuente, como una ratona. Voy a dejar mis plantas, que vengan, tengo mis recetas, tengo mis documentos, esto es legal en Chile".

Incluso, sostuvo que "llegó el SIP (Sección de Investigación Policial) a mi casa y me dijeron 'recibimos una denuncia anónima'. Le dije 'sí, yo cultivo, soy usuaria medicinal, trabajo en fundación Daya, conozco perfectamente mis derechos, esta es mi receta'. Se la mostré al funcionario".

A pesar de su defensa, contó que terminó siendo arrestada: "En ese momento firmé lo que me pedían y me dijeron que 'tú vas firmar y vamos a constatar tus plantas y nos vamos', pero entramos y me dijo 'estas detenida por delito fraganti'".