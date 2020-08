¿Qué pasó?

Este jueves la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la aglomeración de gente en la tienda H&M de Casacostanera, en Vitacura, hasta donde llegaron autoridades para fiscalizar el centro comercial detectando graves irregularidades en los permisos y contratos de trabajo.

¿Qué dijo?

Daza señaló que “esto nos parece gravísimo. Es absolutamente inaceptable en una situación en la que hemos desarrollado protocolos sanitarios, guías de autocuidado, hemos conversado con todos ellos, no se respetaran las medidas exigidas como no tener un protocolo sanitario, no se respetó el aforo, no había demarcación, tenían trabajadores de comunas en cuarentena”.

“El día de ayer la autoridad sanitaria clausuró este centro, clausuró esta tienda, debido a que no se respetó ninguna de las medidas del protocolo”.

“Hemos hecho un llamado permanente a las personas, pero también a los empleadores, a todas estas instituciones que se están abriendo, o si no vamos a tener que ir dando pasos atrás”.

“Ayer cerramos este lugar, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir fiscalizando, pero no podemos tener un fiscalizador en cada tienda o esquina, por lo tanto, es fundamental que se respeten estas normas sanitarias porque lo que pasó el día de ayer es inaceptable”.

H&M desmiente acusaciones

En tanto, desde la tienda H&M, manifestaron lo siguiente: “Lamentamos profundamente las aglomeraciones ocurridas. Nuestra principal prioridad es garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y clientes. Previo a las aperturas de nuestras tiendas, hemos trabajado exhaustivamente en el desarrollo de protocolos de salud y seguridad para nuestros clientes y colaboradores. Además, todo nuestro personal está informado y formado sobre los protocolos a seguir y realizamos auditorías diarias para asegurar el cumplimiento de los mismos siguiendo todas las recomendaciones y normativas oficiales de las autoridades”.

Además, aclararon que “la cantidad de clientes y el número de prendas que compraron han superado nuestras expectativas. Somos conscientes de que las medidas como cierre de probadores o limitaciones de cajas abiertas han provocado que algunos clientes no respetaran las medidas de distanciamiento pese a estar marcado en el suelo y existir señalización clara en la tienda al respecto. Nos tomamos muy en serio estos hechos y estamos analizando cada detalle para mejorar la experiencia de compra para nuestros clientes y trabajadores”.

Irregularidades en contratos

En cuanto a irregularidades relacionadas con los contratos, desde la empresa indicaron que “las acusaciones no son ciertas y ya hemos contactado a las autoridades pertinentes para expresarles nuestro desconcierto y disgusto antes tales afirmaciones (...). En ningún momento desde la empresa se han realizado modificaciones fraudulentas a los contratos ni a las remuneraciones unilateralmente. Así como tampoco se ha hecho uso de los permisos colectivos para fines que no sean los que marca la ley”.

Sobre la existencia de trabajadores con permiso colectivo, plantearon que ellos mantienen “contratados 1.600 trabajadores. De estos, hace una semana se solicitó permiso colectivo para 9 de ellos, para que pudieran atender: Temas de seguridad y supervisión de empresas externas y mantenimiento de los equipos e instalaciones. Ambas labores se encuentran expresamente autorizadas por parte de las autoridades”.

Mientras que acerca de las supuestas modificaciones a los contratos de trabajo, expresaron que “la ley obliga a actualizar los contratos de trabajo una vez al año. Para este proceso, la empresa recibió desde el 18 de marzo diversos cambios en las situaciones particulares de varios trabajadores debido a la situación por COVID-19, como por ejemplo cambios de domicilio de algunos trabajadores y/o modificación de lugar de residencia, los que se firmaron al momento en que se volvió a trabajar”.

“Existieron algunos casos de trabajadores que viven en comunas que estaban sin cuarentena y que se encuentran destinados a tiendas que se encontraban cerradas. A algunos de ellos se les dio la posibilidad de modificar su tienda de trabajo para que pudieran asistir a trabajar en otra tienda, como trasladarse desde Costanera Center a Casacostanera. Todo esto considerando, que el contrato de trabajo de todos los que prestan servicios en tienda contiene una cláusula donde se establece la posibilidad de cambiar de tienda siempre y cuando sea dentro de la misma ciudad”, indicaron.

Nuevas medidas de H&M

Además, anunciaron una serie de nuevas medidas para evitar problemas en el futuro:

Aforo revisado, un cliente cada 10 metros cuadrados útiles.

Suspensión de ingreso a clientes cuando las filas de cajas superen los separa filas. En caso que los separa filas sean cortos o inexistentes, esta no debe superar las cinco personas. Una vez las filas bajen, dejaremos entrar a clientes. Además, contamos con señalización y marcas en el suelo para asegurar la distancia entre clientes.

Al ingresar, el guardia entregará a cada cliente una bolsa para que pueda comprar de manera más cómoda, en la que luego se llevará su compra.

Se pedirá por megafonía a nuestros clientes evitar tocar prendas que no vayan a comprar y respetar el distanciamiento social en todo momento.

Se prohibirá el ingreso sin mascarilla a todas las personas.

