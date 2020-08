¿Qué pasó?

Tras un nuevo ataque incendiario en Padre Las Casas, región de La Araucanía, el ministerio del Interior, Víctor Pérez, hizo un nuevo llamado a rechazar los hechos de violencia en la zona, reiteró que en Chile no hay presos políticos y enfatizó en el trabajo que hace el Gobierno para dialogar con los distintos actores.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado señaló que “queremos hacer nuevamente un llamado a que todos rechacemos la violencia. No hay dudas que un grupo que hace ese ataque tiene planificación, organización y recursos, por lo tanto tiene la capacidad de actuar y a esos grupos tenemos que enfrentarlos, pero sobre todo a la sociedad civil lo que nos compete es rechazar la violencia”.

“La violencia no soluciona ni resuelve ningún problema, solo los agrava y por lo tanto, el Gobierno está dispuesto a realizar todas las conversaciones y diálogos posibles, pero sin violencia y sin que tengamos que alterar resoluciones de los Tribunales de Justicia”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que “tenemos problemas políticos que sin duda tenemos que abordar pero la violencia no es el camino”.

Quema de maquinaria

Por otro lado, aclaró que “se están tomando todas las medidas para garantizar la situación. De hecho, la autoridad de la región ha tomado medidas preventivas porque la tarea principal es proteger a las personas. Este ataque solo tuvo daño de maquinaria, no hubo daños a personas, por lo tanto vamos a seguir trabajando para normalizar”.

Ataques reiterados

Pérez además reconoció que “si bien es cierto ha habido ataques reiterados, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no sea un descontrol. Nuestra tarea es que todos tengan derecho a vivir en paz y vamos a hacer los esfuerzos para aplicar todos los mecanismos que el sistema democrático tiene para garantizar ese derecho”.

Gobierno dispuesto a conversar

Cabe señalar, que los incidentes se incrementaron tras la huelga de hambre que llevan adelante desde hace 94 días presos mapuche de las cárceles de Angol, Lebu y Temuco.

En ese sentido, el ministro planteó que “nosotros estamos siempre dispuestos a conversar dentro de los marcos de la ley y de la democracia. De hecho el día de ayer se produjo una conversación, pero estas no pueden girar en que el Gobierno desconozca resoluciones judiciales”.

“En Chile no hay presos políticos, las personas que están privadas de libertad no son por decisiones del Gobierno, sino por Tribunales de Justicia, que han determinado que estén privadas de libertad, porque los crímenes que cometieron fueron violentos y eso no lo podemos modificar. En ninguna sociedad democrática un Gobierno puede modificar resoluciones de carácter judicial”, expresó.

En relación a lo mismo, manifestó que “el ministerio de Justicia, quien lleva adelante estas conversaciones, ha hecho propuestas en materia penitenciaria que esperamos sean acogidas y vamos a perseverar en esa línea”.

“Otra parte es el diálogo institucional que tenemos que tener con las comunidades para aspectos institucionales, pero que no puede tener vinculación con la exigencia de alterar resoluciones de carácter judicial”, puntualizó.