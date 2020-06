¿Qué pasó?

Dos de las principales autoridades de la región de Coquimbo confirmaron este miércoles que dieron positivo al examen que detecta el coronavirus. Se trata de la intendenta, Lucía Pinto, y el alcalde Coquimbo, Marcelo Pereira.

Según informaron ambos, se encuentran en buenas condiciones y monitoreando sus labores de trabajo desde sus casas.

¿Qué informaron?

Desde la intendencia informaron que Pinto, “se encuentra en buenas condiciones, realizando labores de teletrabajo”.

“La intendenta adoptó a partir de este martes una cuarentena preventiva, luego de conocerse la positividad del Seremi de Gobierno, Ignacio Pinto”, agregó el documento.

Respecto al alcalde, el mismo edil confirmó la información en su cuenta de Facebook: “Hace unos días no me sentía muy bien, empecé con congestión nasal y me hice el examen PCR, que dio positivo”.

