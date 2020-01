Carabinero acusado de fuerte agresión a transeúnte en Plaza Ñuñoa: "Debimos actuar de otra forma"

¿Qué pasó?

El lunes la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva y descartó el delito de tortura para cinco funcionarios de Carabineros, quienes están siendo procesados por una fuerte agresión contra una persona en Plaza Ñuñoa, ocurrida el 21 de octubre durante los primeros días del estallido social en el país.

Uno de estos uniformados, el teniente Martín Blanc, en entrevista con La Tercera, detalló cómo sucedió el momento de la agresión y su participación en el hecho.

¿Qué dijo el carabinero?

“Esta persona estaba extremadamente eufórica, una persona que nos estaba insultando todo el rato. Yo escuchaba nomás, porque estaba haciendo uso de mi escopeta, repeliendo a la gente que nos tiraba de todo. De pronto, estaba con la escopeta, miro hacia atrás, viene una persona arrancando de mis carabineros y en ese momento levanté el pie”, explicó el policía, quien le propinó una patada al manifestante, según exhiben los videos captados en vivo por televisión.

También puedes ver

“Tenía la escopeta en la mano, pensé en un segundo, ¿qué hago? ¿lo agarro con las manos? ¿y si se me escapa un tiro? Levanté el pie. Usted entenderá que peso más de 100 kilos, le puse el pie en la espalda, empujé, no fue un golpe, puse el pie y presioné. Fue para detenerlo y que no siguiera arrancando”, añadió Blanc.

Debimos actuar de otra forma

"Cuando uno ve el video rápidamente, yo también digo 'no me gusta', pero cuando empiezo a analizar se ve que no es una paliadura a la persona, son seis bastonazos. Conforme al cuadro del uso de la fuerza, está de acuerdo al protocolo. Lo que sí puedo decir, es que debía haberse ocupado otra técnica para controlar a la persona", reconoce Blanc.

"Son situaciones muy rápidas. A nosotros nos hablan de tortura, pero para que eso ocurra la persona debía estar detenida, debimos actuar de otra forma. Lo acepto, lo reconozco, y doy la cara por ello, pero esta persona estaba con un sartén. Todos dicen ‘¿qué va hacer con un sartén?’. A un compañero mío le volaron dos dientes con un sartén, pero nadie dice nada. Mi acción dura un segundo, ¿yo voy a torturar en un segundo?", agregó.

Disculpas

El carabinero, de todas formas, aseguró que le pidió disculpas al afectado. “Le pediría disculpas, de hecho lo hice en el hospital. Y mire, cuando subimos a esta persona al carro le prestamos los primeros auxilios, y eso nunca se dice”, señaló.

Sobre el uso de perdigones

El uniformado, finalmente, se refirió a la situación de las personas afectadas por lesiones oculares producto de proyectiles de Carabineros.

“La gente piensa que nosotros salimos a dispararle a la gente a los ojos (...) No. Cuando yo uso el arma, lo hago contra gente que está agrediendo a carabineros y es imposible que uno de esos perdigones llegue a una persona que no estaba haciendo nada”, indicó.

“Para mí es imposible, y yo disparé harto, porque esta ‘primera línea’ y ‘segunda línea’ ocupan de lado a lado la calle y yo disparo contra el agresor, pero el perdigón se abre y llega a los que también estaban provocando desórdenes. Para el manifestante es fácil salir de ahí, tomarse una selfie y llegar al hospital y decir que él estaba caminando por el lugar y le llegó un perdigón”, concluyó Blanc.

Ver cobertura completa